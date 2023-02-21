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بالفيديو.. خبير طقس يكشف مفاجأة حول ظاهرة الأطباق الطائرة
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بالفيديو.. خبير طقس يكشف مفاجأة حول ظاهرة الأطباق الطائرة

بالفيديو.. خبير طقس يكشف مفاجأة حول ظاهرة الأطباق الطائرة

بالفيديو.. خبير طقس يكشف مفاجأة حول ظاهرة الأطباق الطائرة
١٠:٤١:٣٤ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، أ.د. عبدالله المسند، مفاجأة حول ظهور ورصد ظاهرة ما يسمى بـ “الأطباق الطائرة”.

وأوضح في تصريحات لبرنامج “الراصد”، أننا لسنا وحدنا في هذا الكون وأنه يوجد كائنات حية عاقلة وهناك إشارات ملفتة للانتباه.

الأطباق الطائرة الموجودة منذ آلاف السنين

وأضاف أنه تم رصد الأطباق الطائرة الموجودة منذ آلاف السنين، مشيرًا إلى أنه إلى جانب الإنس والجن والملائكة يوجد في مكان ما في هذا الكون كائنات أخرى، وأن هناك أجسامًا طائرة رصدت وهي تتحرك في سماء أمريكا وكندا وأثارت تساؤلات حول طبيعتها.

هوائيات ترسل موجات وذبذبات تلفزيونية

وأشار على أنه من الصعوبة التواصل البشري مع مثل هذه الكائنات، وأنه منذ أكثر من 40 سنة هناك هوائيات عظيمة وأجهزة ترسل موجات وذبذبات تلفزيونية على كافة الاتجاهات لعل وعسى أن تلتقط الكائنات الحية العاقلة هذه الموجات حتى يعلموا أن هناك إنسًا وبشرًا يعيشون على الأرض ومدى موقعهم من مجرة التبانة وهذا الكون الفسيح.

وبين أن على مدار عقود طويلة من الزمن لم تأت أي إشارة تواصل من هذه الأجسام مع البشر، لكن هناك ما يمكن أن نطلق عليه ملفتات للنظر قد تم رصدها من قبل مراكز البحث الفضائية والفلكية لكن من الصعب الجزم أنها قادمة من كائنات حية.

ولفت إلى أن الأجسام الطائرة ظاهرة قديمة جدًا وتم رصدها من حضارات قديمة مثل الفرعونية وغيرها، حيث يوجد في الآثار منحوتات ورسومات لأجسام قريبة جدًا من الأجسام الطائرة.

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الكلمات الدلالية:
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