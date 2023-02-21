انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 194 ريالاً

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 21 من فبراير، بشكل طفيف مقارنة بأسعار أمس الاثنين، حيث سجل عيار 24 نحو 221.90 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 203.41 ريال.

عيار 21 يسجل 194.16 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 194.16 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 166.43 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 129.44 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 110.95 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6901 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1553 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 221.897 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 194.64 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 166.83 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 129.75 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 111.22 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6918 يالاً، وأسعار جنيه الذهب 1557 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 222,435 ريال.

كما ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بعد تراجع إلى أدني مستويات ديسمبر الماضي، خلال الجلسة السابقة، كما دعم تراجع الدولار ارتفاع الذهب.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1844.59 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1853.50 دولار.

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