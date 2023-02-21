لا وقت للبكاء ..10 نصائح لتحويل الصدمات إلى تجارب تقودك للأمام

تواصل – فريق التحرير:

ما من أحد إلا ويتعرض في حياته لصدمات، تتفاوت شدتها وانعكاسها عليه، بحسب قدرته على تجاوزها، أو عجزه عن مواجهتها.

ويقدم الخبراء مجموعة من النصائح لتفادي الآثار النفسية للتعرض للصدمات على النحو التالي:

– واجه الصدمة ولا تتهرب منها

قد يلجأ البعض إلى محاولة تجاهل أو نسيان حدث صادم، وأحد المكونات الرئيسة في التعافي هو تعلُّم أن تكون على ما يرام مع ذكرياتك عنها والأشياء التي تثيرها دون محاولة تجنبها، حيث تساعد مواجهة تلك المشاعر على التعافي.

– تجنب العزلة

عند التعرض للصدمات النفسية، يفضل معظم الأشخاص العزلة الاجتماعية والبقاء منفردين طوال الوقت، إلا أن ذلك لن يساعد في التغلب على المشكلة، بل يجب التواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة، وخاصة من مر منهم بنفس التجربة.

– الحصول على المساعدة الطبية

إذا كانت الصدمة أكبر من أن تتعامل معها لوحدك، وقد تتسبب في معاناتك من الحزن والخوف والاكتئاب، يجب اللجوء إلى خبير في الصحة العقلية لتلقي المساعدة اللازمة.

– ممارسة الرياضة

يقول الخبراء إنها واحدة من أكثر الطرق فعالية للتعامل مع الآثار الضارة المترتبة على التعرض لحدث صادم، التنفس العميق والتمدد والمشي.

– الروتين اليومي

يمكن أن تتأثر حياتك جراء حدث صادم، ومن أفضل الطرق للتغلب عليه العودة إلى جدول الأعمال اليومي في أسرع وقت ممكن، لاستعادة الشعور بالسيطرة على الحياة.

– التواصل الاجتماعي

يمكنك التخفيف من أثر الصدمات عن طريق تقوية الروابط مع العائلة والأصدقاء والمجتمع، وهذا مما يساعدك على التغلب على الصدمة في وقت سريع، حيث تعد الصلات الاجتماعية من أكبر عوامل الدعم.

– ممارسة هواياتك

عليك محاولة الخروج من أزماتك سريعًا، وعدم الاستسلام للصدمات المتكررة التي قد تتعرض لها، من خلال تناول وجبات صحية، والخلود للراحة، وفعل الأشياء التي تجعلك سعيدًا، مثل القراءة ومشاهدة المباريات وغيره.

– الخروج في نزهة

النزهة عامل للترفيه عن النفس، وتصبح في حالة التعرض للصدمات الشديدة أمرًا ملحًا، ويمكن أن تكون بصحبة أصدقاء أو أشخاص ترتاح لوجودهم.

-التخلص من مخزون المشاكل

خذ الوقت الكافي لحل المشكلات الصغيرة في حياتك حتى لا تتراكم وتزيد من الضغط عليك، وإذا كانت لديك مشكلات كبيرة، فقسِّمها، وحدد بعض الأولويات، ثم عالجها عندما تستطيع.

– النشاط التطوعي

يمكن المشاركة في الأعمال التطوعية مع الجمعيات الخيرية، وهذه الأشياء يمكن أن تساعد في التغلب على ضغوط الصدمة.

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