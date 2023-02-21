الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
لا وقت للبكاء ..10 نصائح لتحويل الصدمات إلى تجارب تقودك للأمام
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 194 ريالاً
عاجل.. “نزاهة”: التحقيق مع 241 شخصًا وتوقيف 159 متهمًا في 6 وزارات بهذه القضايا
هاشتاق “رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اشحن بطارية الإيمان”
الاحتلال يقتحم 4 مدن في الضفة الغربية ويعتقل 22 فلسطينيًا
بسبب إجازة يوم التأسيس.. أرقام مهمة للتواصل مع قنصلية المملكة في تركيا غدًا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لا وقت للبكاء ..10 نصائح لتحويل الصدمات إلى تجارب تقودك للأمام

لا وقت للبكاء ..10 نصائح لتحويل الصدمات إلى تجارب تقودك للأمام

لا وقت للبكاء ..10 نصائح لتحويل الصدمات إلى تجارب تقودك للأمام
١٠:٠٥:١٧ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ما من أحد إلا ويتعرض في حياته لصدمات، تتفاوت شدتها وانعكاسها عليه، بحسب قدرته على تجاوزها، أو عجزه عن مواجهتها.

ويقدم الخبراء مجموعة من النصائح لتفادي الآثار النفسية للتعرض للصدمات على النحو التالي:

– واجه الصدمة ولا تتهرب منها

قد يلجأ البعض إلى محاولة تجاهل أو نسيان حدث صادم، وأحد المكونات الرئيسة في التعافي هو تعلُّم أن تكون على ما يرام مع ذكرياتك عنها والأشياء التي تثيرها دون محاولة تجنبها، حيث تساعد مواجهة تلك المشاعر على التعافي.

– تجنب العزلة

عند التعرض للصدمات النفسية، يفضل معظم الأشخاص العزلة الاجتماعية والبقاء منفردين طوال الوقت، إلا أن ذلك لن يساعد في التغلب على المشكلة، بل يجب التواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة، وخاصة من مر منهم بنفس التجربة.

– الحصول على المساعدة الطبية

إذا كانت الصدمة أكبر من أن تتعامل معها لوحدك، وقد تتسبب في معاناتك من الحزن والخوف والاكتئاب، يجب اللجوء إلى خبير في الصحة العقلية لتلقي المساعدة اللازمة.

– ممارسة الرياضة

يقول الخبراء إنها واحدة من أكثر الطرق فعالية للتعامل مع الآثار الضارة المترتبة على التعرض لحدث صادم، التنفس العميق والتمدد والمشي.

– الروتين اليومي

يمكن أن تتأثر حياتك جراء حدث صادم، ومن أفضل الطرق للتغلب عليه العودة إلى جدول الأعمال اليومي في أسرع وقت ممكن، لاستعادة الشعور بالسيطرة على الحياة.

– التواصل الاجتماعي

يمكنك التخفيف من أثر الصدمات عن طريق تقوية الروابط مع العائلة والأصدقاء والمجتمع، وهذا مما يساعدك على التغلب على الصدمة في وقت سريع، حيث تعد الصلات الاجتماعية من أكبر عوامل الدعم.

– ممارسة هواياتك

عليك محاولة الخروج من أزماتك سريعًا، وعدم الاستسلام للصدمات المتكررة التي قد تتعرض لها، من خلال تناول وجبات صحية، والخلود للراحة، وفعل الأشياء التي تجعلك سعيدًا، مثل القراءة ومشاهدة المباريات وغيره.

– الخروج في نزهة

النزهة عامل للترفيه عن النفس، وتصبح في حالة التعرض للصدمات الشديدة أمرًا ملحًا، ويمكن أن تكون بصحبة أصدقاء أو أشخاص ترتاح لوجودهم.

-التخلص من مخزون المشاكل

خذ الوقت الكافي لحل المشكلات الصغيرة في حياتك حتى لا تتراكم وتزيد من الضغط عليك، وإذا كانت لديك مشكلات كبيرة، فقسِّمها، وحدد بعض الأولويات، ثم عالجها عندما تستطيع.

– النشاط التطوعي

يمكن المشاركة في الأعمال التطوعية مع الجمعيات الخيرية، وهذه الأشياء يمكن أن تساعد في التغلب على ضغوط الصدمة.

اقرأ أيضًا:

من أجل حياة بلا صدمات ولا صراعات.. إليكم أهم قواعد التخطيط النفسي

استشاري يحذر: مواقف بسيطة تسبب صدمات نفسية للطفل

الكلمات الدلالية:
التواصل الاجتماعي تجنب العزلة تحويل الصدمات الي تجارب ممارسة الرياضة ممارسة الهوايات

مواد ذات صلة

المزيد
فيديو مؤثر.. أسرة لبنانية توثق آخر لحظاتها قبل ركوب «قارب الموت»

فيديو مؤثر.. أسرة لبنانية توثق آخر لحظاتها قبل ركوب «قارب الموت»

١١:٢١ م، الخميس، ٢٨ أبريل ٢٠٢٢
5 خطوات لتقليل استهلاك البنزين بنسبة 40%

5 خطوات لتقليل استهلاك البنزين بنسبة 40%

٠٨:٢٦ م، الأثنين، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٥
رقم غير مسبوق.. ارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي إلى تريليون و361 مليار ريال

رقم غير مسبوق.. ارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي إلى تريليون و361 مليار ريال

٠٤:١٨ م، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
سفارة المملكة في بريطانيا: الطالبة المبتعثة قُتلت بـ”سكين”.. والشرطة تحتجز مشتبهاً به

سفارة المملكة في بريطانيا: الطالبة المبتعثة قُتلت بـ”سكين”.. والشرطة تحتجز مشتبهاً به

٠٨:٠٨ ص، الأربعاء، ١٨ يونيو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *