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هاشتاق “رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اشحن بطارية الإيمان”

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هاشتاق “رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اشحن بطارية الإيمان”

هاشتاق “رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اشحن بطارية الإيمان”

هاشتاق “رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اشحن بطارية الإيمان”
٠٩:٢٩:٥٦ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “رمضان” الترند في المملكة، صباح اليوم، مع بداية أول أيام شهر شعبان، حيث عبر مغردون عن انتظارهم ليالي رمضان وأيام الصوم والقيام بشوق شديد.

وقال مغرد: اللهم بَلِّغنا رمضانَ، ونحنُ وذُرياتنا والمسلمين أقوَى إيمانًا، وأصحُ أبدانًا، وأصلحُ أولادًا، وأهنأ بالًا، وأوسعُ أرزاقًا، وبأمنٍ وأمانٍ، وبلِّغنا صيامَه وقيامَه إيمانًا واحتسابًا، واجعلنا أعظمَ الفائزِين بِخيرَي الدُّنيا والآخرة.

جددوا النية واحتسبوا

وأضافت أخرى: اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا، واجعله شهراً تتبدل فيه ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح.. جددوا  النية واحتسبوا.. نحن في شعبان شهر السقيا.. لا كسل.. لا فتور.. لا يأس.. لا مجال للضعف والركون إلى إخفاقات الماضي.. اشحن بطارية الإيمان، واستعن بالرحمن”.

وتابع مغرد ثالث: اللهم بلغنا رمضان وقد فرجت همومنا، وسددت ديوننا، ووسعت أرزاقنا، وجبرت خواطرنا، وغفرت ذنوبنا، وأعنتنا على طاعتك والقرب منك، اللهم بلغنا رمضان ونحن في عافية وفي أحسن حال.

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وشهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، وهو الشهر الذي أُنزل فيه القرآن على النبيّ محمد صلىّ الله عليه وسلّم في ليلة القدر، أحد ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. ويعتبر رمضان هو شهر الخير والتقوى والإحسان، وصومه هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة.

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أخبار السعودية السعودية المملكة رمضان هاشتاق هاشتاق رمضان

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