بسبب إجازة يوم التأسيس.. أرقام مهمة للتواصل مع قنصلية المملكة في تركيا غدًا

تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع إجازة يوم التأسيس، أعلنت قنصلية المملكة في تركيا عن أرقام مهمة للمواطنين من أجل التواصل غدًا لأي طارئ.

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أنها تود إحاطة المواطنين والمراجعين بأنها سوف تكون في إجازة يوم غد الأربعاء 22/2/2023، بمناسبة يوم التأسيس للمملكة.

وأضافت القنصلية أنها ستستأنف عملها – بمشيئة الله – يوم الخميس الموافق 23/2/2023، وأنه في حال الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية عن طريق الأرقام المنشورة.

وصول فريق البحث والإنقاذ إلى “هاتاي”

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه فريق البحث والإنقاذ السعودي بكامل تجهيزاته إلى ولاية هاتاي التركية؛ للبحث عن المفقودين بعد الزلزال الذي ضرب الولاية مساء أمس الاثنين.

وقال متحدث الدفاع المدني محمد الحمادي، إن “فريق البحث والإنقاذ السعودي انتقل من غازي عنتاب إلى هاتاي للمباشرة الميدانية في 3 مواقع تضررت من زلزال هاتاي”.

32 هزة ارتدادية

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن وقوع 32 هزة ارتدادية بعد الزلزالين الجديدين في هاتاي اللذين شعرت بهما 10دول، مشيرة إلى إتمام أعمال البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال باستثناء ولايتي قهرمان مرعش وهاتاي.

وأمس الاثنين، ضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر جنوبي تركيا.

* يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت، وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

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