هاشتاق “شعبان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم بلّغنا رمضان على أحسن حال”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “شعبان” الترند في المملكة، صباح اليوم، فيما دعا عدد كبير من المغردين إلى الإكثار من الصيام في هذا الشهر الكريم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال أحد المغردين: “اللهمّ بشرنا في شهر شعبان بكل ما نتمناه، واجعل رمضان فاتحة خير علينا والمسلمين أجمعين.. لعلَّ رمضان يأتي فيزيل هموماً أثقلت على قلوبنا شهوراً طويلة.. اللهم بلغنا رمضان وقد فرجت همومنا وسددت ديوننا، ووسعت أرزاقنا، وجبرت خواطرنا، وغفرت ذنوبنا، وأعنتنا على طاعتك والقرب منك، ونحن في عافية وفي أحسن حال”.

أول ليالي شعبان

وأضاف آخر: “اللهُمَّ إنها أوّل ليالي شعبان، فبارك لنا بشعبان وبلّغنا رمضان بلوغ خير، نحن ومن نُحِب على أفضل حال، واجمعنا بهم في لياليه وأيامه اجتماع خيرٍ وليالٍ سعيدة”.

وتابع ثالث: “أشرقت شمس شعبان، كتب الله لكم الغفران، وبلغكم شهر رمضان، وبيض وجهكم بالإيمان، اللّهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة”.

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وتمت، أمس الاثنين، رؤية هلال شهر شعبان في مرصد تمير الفلكي.

وقبل ساعات كان مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير قد أنهى جميع استعداداته لتحري ورصد هلال شهر شعبان هذا اليوم الاثنين 29 من رجب 1444هـ الموافق 20 فبراير 2023م وقد نشرنا عبر حسابنا بيان بظروف هلال الشهر والمعطيات العلمية.