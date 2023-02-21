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تحذير للحوامل.. هذه العدوى تزيد من خطر إصابة الأطفال بالسرطان (دراسة)

تحذير للحوامل.. هذه العدوى تزيد من خطر إصابة الأطفال بالسرطان (دراسة)

تحذير للحوامل.. هذه العدوى تزيد من خطر إصابة الأطفال بالسرطان (دراسة)
٠٨:٥٠:٢٣ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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الكلمات الدلالية:
أعراض الإصابة بسرطان الدم التهابات المسالك البولية العدوى أثناء الحمل العدوى التناسلية

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