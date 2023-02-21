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متى يستطيع الفرد أن تتغير صفته من تابع إلى مستقل؟.. توضيح من الجوازات

متى يستطيع الفرد أن تتغير صفته من تابع إلى مستقل؟.. توضيح من الجوازات

متى يستطيع الفرد أن تتغير صفته من تابع إلى مستقل؟.. توضيح من الجوازات
٠٨:٠٩:٢٩ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين قال فيه: “متى يستطيع الفرد أن تتغير صفته من تابع إلى مستقل؟”.

وأضافت الجوازات: “التعليمات تشترط الفصل عند بلوغ سن الـ 18 عامًا ونقل الخدمات عند بلوغ سن الـ 25 عامًا”.

إلغاء بلاغ التغيب

في وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للمستفيد إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ.

الخدمة تتم خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ 

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أنه خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ يمكن للمستفيد إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية، وذلك من خلال خدمة ” تواصل ” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية

وأضافت أن هذه الخدمة تُمكّن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعوقهم من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر الإلكترونية.

* تعليمات

1 – المرفقات، لابد من رفع المرفقات للحالة إن وجدت حسب الشروط الموضحة.

2 – وصف الطلب، من خلا شرح الخدمة المطلوبة موضحًا رقم هوية مقيم أو رقم الحدود.

* ملاحظات

1 – الخدمة لا تشمل الاستفسارات.

2 – مدة تنفيذ الطلب تصل إلى 7 أيام عمل.

3 – لا يمكن تنفيذ الخدمة في حال كان المقيم لا يتبع لصاحب الحساب المرسل منه.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الإدارة العامة للجوازات الجوازات السعودية

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