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شروط حصول المطلقة على “حساب المواطن”
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شروط حصول المطلقة على “حساب المواطن”

شروط حصول المطلقة على “حساب المواطن”

شروط حصول المطلقة على “حساب المواطن”
٠٨:١٢:٢٥ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن “حساب المواطن”، أنه يمكن للمطلقة الحصول على الدعم وفق مجموعة من الشروط.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، ردًا على استفسار من مطلقة تعمل موظفة وتسكن مع والدتها فهل يمكن لها الحصول على الدعم، إنه “بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)”.

وأضافت: وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل:

-صك الملكية للسكن.

-أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد.

-أو تعريف سكن من قطاع حكومي – خاص.

وأبانت “خدمة المستفيدين” بأنه “في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم”.

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برنامج حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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