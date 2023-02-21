الخثلان يوضح الفضل الوارد في شهر شعبان وأفضل ما يُشرع للمسلم فعله فيه

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، فضيلة الشيخ سعد الخثلان: إن شهر شعبان المبارك هو كغيره من بقية شهور العام.

يُستحب الإكثار من صيام النافلة في شعبان

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر في شعبان من صيام النافلة، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ” ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صيامًا منه في شعبان”، تقصد بعد صيامه في رمضان.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام النافلة في شهر شعبان، ولهذا يُستحب الإكثار من صيام النافلة في شعبان، مؤكدًا أن هذا كل ما ورد عن فضل شهر شعبان وما عدا ذلك لم يثبت منه شيء.

وأكد أن ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان، لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولذلك لا يشرع الاحتفال بليلة النصف من شعبان؛ لأنه لم يرد في فضل هذه الشهر الكريم شيء سوى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر فيه من الصيام.

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