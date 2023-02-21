الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
بسبب إجازة يوم التأسيس.. أرقام مهمة للتواصل مع قنصلية المملكة في تركيا غدًا
هاشتاق “شعبان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم بلّغنا رمضان على أحسن حال”
تحذير للحوامل.. هذه العدوى تزيد من خطر إصابة الأطفال بالسرطان (دراسة)
الخثلان يوضح الفضل الوارد في شهر شعبان وأفضل ما يُشرع للمسلم فعله فيه
شروط حصول المطلقة على “حساب المواطن”
متى يستطيع الفرد أن تتغير صفته من تابع إلى مستقل؟.. توضيح من الجوازات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الخثلان يوضح الفضل الوارد في شهر شعبان وأفضل ما يُشرع للمسلم فعله فيه

الخثلان يوضح الفضل الوارد في شهر شعبان وأفضل ما يُشرع للمسلم فعله فيه

الخثلان يوضح الفضل الوارد في شهر شعبان وأفضل ما يُشرع للمسلم فعله فيه
٠٨:١٧:٤٩ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، فضيلة الشيخ سعد الخثلان: إن شهر شعبان المبارك هو كغيره من بقية شهور العام.

يُستحب الإكثار من صيام النافلة في شعبان

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر في شعبان من صيام النافلة، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ” ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صيامًا منه في شعبان”، تقصد بعد صيامه في رمضان.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام النافلة في شهر شعبان، ولهذا يُستحب الإكثار من صيام النافلة في شعبان، مؤكدًا أن هذا كل ما ورد عن فضل شهر شعبان وما عدا ذلك لم يثبت منه شيء.

وأكد أن ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان، لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولذلك لا يشرع الاحتفال بليلة النصف من شعبان؛ لأنه لم يرد في فضل هذه الشهر الكريم شيء سوى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر فيه من الصيام.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. ثبوت رؤية هلال شهر شعبان في مرصد تمير الفلكي

“صيامه وتخصيص ليلة النصف”.. الأعمال المستحبة في شهر شعبان

الكلمات الدلالية:
الخثلان الصيام في شعبان سعد الخثلان شهر شعبان غرة شعبان ليلة النصف من شعبان هلال شعبان

مواد ذات صلة

المزيد
«وول ستريت جورنال»: المملكة تُخفِّض إنتاجها النفطي بعد انتهاء الصيف

«وول ستريت جورنال»: المملكة تُخفِّض إنتاجها النفطي بعد انتهاء الصيف

٠٣:١٥ م، الخميس، ٣٠ يوليو ٢٠١٥
بديلاً عن السائقين.. «أوبر» تبدأ استخدام روبوتات لتوصيل الأطعمة

بديلاً عن السائقين.. «أوبر» تبدأ استخدام روبوتات لتوصيل الأطعمة

٠١:٠٨ م، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
فيروس في القلب يودي بحياة مبتعثة بأمريكا.. وجثمانها يصل جدة غداً

فيروس في القلب يودي بحياة مبتعثة بأمريكا.. وجثمانها يصل جدة غداً

١١:١٨ ص، الثلاثاء، ١٩ يناير ٢٠١٦
خطيب المسجد الحرام يوصي بالتقرب إلى الله تعالى ودوام ذكره

خطيب المسجد الحرام يوصي بالتقرب إلى الله تعالى ودوام ذكره

٠٢:٥٠ م، الجمعة، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *