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خبير طقس يتوقع ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع برودة الأجواء ليلًا

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خبير طقس يتوقع ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع برودة الأجواء ليلًا

خبير طقس يتوقع ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع برودة الأجواء ليلًا

خبير طقس يتوقع ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع برودة الأجواء ليلًا
٠٧:٥٦:٣٠ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، تأقلم الكتلة التي أصلها قطبي على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة في ساعات الليل المتأخرة معتدلة نهارًا على معظم الأنحاء.

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رياح شديدة تحد من مدى الرؤية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار

وأضاف أن نشاط الرياح السطحية سيكون على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.

أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

ونبه المركز من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي بدر، ووادي الفرع ، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة السابعة مساءً.

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