التزامًا بفتاوى “كبار العلماء”.. 8 شروط لإجراء عمليات التلقيح الاصطناعي بالمملكة

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أكدت رئيسة لجنة اعتماد وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بوزارة الصحة، الدكتورة منى العواد، أن وحدات الإخصاب والأجنة تلتزم في ممارسة نشاطها بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة.

وأضافت في ورقة عمل في المؤتمر العالمي للإنجاب الذي نظمته جمعية الإنجاب وعلم الأجنة خلال الفترة من 16 إلى 17 فبراير في الرياض”يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناءً على تقرير طبي، ولا يجوز إطلاقًا إجراء عمليات لعلاج العقم الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب”.

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شروط عمليات التلقيح الاصطناعي

وأشارت العواد إلى الشروط والمعايير التي يتم اتباعها في عمليات التلقيح الاصطناعي بالمملكة، وققًا لما أوردته صحيفة “الرياض” على النحو التالي:

-التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء بالعلاج.

-يحظر تخصيب أي بويضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، يجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح.

-عدم جواز زرع بويضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرى.

-لا يجوز التلقيح بنطفة من غير الزوج ولا تخصيب بويضة لغير الزوجة.

-عدم جواز إعادة أكثر من 3 أجنة أو لقائح إلى رحم الزوجة في دورة العلاج الواحدة بطفل الأنابيب أو الحقن المجهري.

– الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة العلاج، بعد تعريفهما بجميع إجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه وتسعيرة الخدمات المقدمة بالتفصيل.

-التأكد من قبل اثنين على الأقل من المختصين بوحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم من تطابق الهوية ورقم السجل الطبي لكلا الزوجين عند جمع العينات ونقل اللقيحة والأجنة.

– على وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم أن تراعي السرية المطلقة بالنسبة إلى المعلومات الخاصة بالمرضى، وأن ألا يُسمح لأحد بالاطلاع عليها إلا في الحالات التي تقتضيها الضرورة. بناءً على موافقة لجنة الإشراف أو الجهات القضائية.

وأشارت العواد إلى العقوبات التي تطبق على كل من يرتكب عددًا من المخالفات، ومنها ممارسة علاج العقم دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به.

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