خدمة اليوم.. 5 خطوات للتحقق من شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات التحقق من شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

حيث أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح لعامة الناس وللجهات التحقق من أن المستفيد سجّل في ضريبة القيمة المضافة، وحصل على شهادة تسجيل، عبر هذه الشروط والخطوات:

* الخطوات

1 – ادخل على بوابة الهيئة.

2 – من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر خدمة “تحقق”.

3 – اختر خدمة “التحقق من شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة”.

4 – أدخل البيانات المطلوبة، واضغط على زر “بحث”.

5 – تظهر لك بيانات الشهادة إذا كانت موجودة.

* المتطلبات

الرقم الضريبي.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966112048998 – 19993″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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