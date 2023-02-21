اضطرابات مستمرة في سوق النفط بعد العقوبات على روسيا.. لماذا؟

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يشهد سوق النفط حاليًا العديد من التقلبات السعرية نتيجة العديد من العوامل أبرزها ارتفاع المخزونات النفطية.

وبحسب “الاقتصادية” فإنه من المحتمل أن يظل الطلب على النفط ضعيفًا نسبيًا حتى تزيد المصافي الإنتاج قبل موسم القيادة الصيفي.

وفي المقابل يتلقى النفط دعمًا من التفاؤل حيال انتعاش الطلب الصيني واستمرار قيود الإنتاج وسط توقعات بنقص الاستثمارات النفطية في المستقبل القريب، ما يدعم تسجيل مكاسب سعرية جديدة.

وأكد محللون إن العقوبات الغربية على إمدادات النفط الخام والمنتجات الروسية جاءت محدودة التأثير في مسار الأسعار.

في الوقت نفسه، أكد بنك جولدمان ساكس أن شركاء موسكو التجاريين يندفعون بشكل متزايد نحو صفقات النفط الخام الروسي أكثر مما كان متوقعًا، ما يخفف تأثير العقوبات الغربية على روسيا.

استقرار أسعار النفط أمس

وأمس استقرت أسعار النفط دون تغيير يذكر في بداية التعاملات الآسيوية، بعد أن تراجعت دولارين للبرميل عند الإغلاق يوم الجمعة الماضية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أدت فيه زيادة الإمدادات في الولايات المتحدة وتوقعات زيادة أسعار الفائدة إلى الحد من التفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين.

سعر خام برنت

وهبط خام برنت تسعة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 82.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:51 بتوقيت جرينتش.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مارس 76.40 دولار للبرميل مرتفعا ستة سنتات، وانخفضت تعاقدات إبريل تسعة سنتات إلى 76.46 دولار.

وانخفض خاما برنت وغرب تكساس عند الإغلاق الأسبوع الماضي بنحو أربعة في المئة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين.

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