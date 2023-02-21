منها إحداث نقلة تنموية نوعية.. تعرف على أهم إيجابيات هيئات تطوير المناطق

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كانت خطوة تأسيس المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، امتداداً أصيلاً لاهتمام ولي العهد بجميع مناطق المملكة، وحرصه على تحقيق التنمية المستدامة فيها.

تحقيق أهداف التنمية المُستدامة

ويأتي ذلك انطلاقاً مما تزخر به من مقومات طبيعية ومناخية وجغرافية واقتصادية. وينظر ولي العهد إلى التنمية المناطقية كعامل رئيسي في تعزيز أهداف النمو الاقتصادي لكل منطقة..

الأمر الذي يعكسه الإعلان عن تأسيس هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية في عدد من مناطق المملكة، ما يؤكد حرصه الكبير على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة لكل منطقة، وفقًا لـ”عكاظ”.

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إطلاق المشاريع في جميع مناطق المملكة

ويأتي وما سبقه من إعلانات في عدد من مناطق المملكة، امتداداً لقيادة ولي العهد، لجهود التنمية المناطقية والتي سيتم توجيهها كذلك لبقية المناطق..

وذلك بناءً على ما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من فرص وإمكانات، مما يؤكد حرصه الذي وعد بإطلاق عدد من هذه المشاريع في جميع مناطق المملكة.

إحداث نقلة تنموية نوعية في المناطق

ويؤكد الأمير محمد بن سلمان، على دور هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية في المناطق، في توحيد جهود الجهات الحكومية في كل منطقة، وتذليل العقبات التي كانت تواجهها في أوقات سابقة.

وهو ما يجعل من المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية والمكاتب المُماثلة أمام تحدٍ كبير لترجمة تطلعات ولي العهد في إحداث نقلة تنموية نوعية في المناطق.

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خلق بيئة استثمارية جاذبة

وتأتي الخطوة بعد أن حققت هيئات التطوير والمكاتب المُماثلة في مناطق المملكة نجاحاً كبيراً في مهماتها..

ويأتي ذلك بإشراف مُباشر من ولي العهد دعماً لنموها الاقتصادي وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسية للاستثمارات الداخلية والخارجية والفعاليات السياحية العالمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

وسيعمل المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية على ترجمة توجهات ولي العهد، من خلال إطلاق مُبادرات ومشروعات نوعية تُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمُستثمرين..

وسيحقق هذا الأمر نهضة تنموية واقتصادية كبيرة وخلق فرص عمل للمواطنين والمواطنات، بما يُعزز من أهداف التنمية المُستدامة.

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مميزات منطقة الحدود الشمالية

وتتميز منطقة الحدود الشمالية بموقع إستراتيجي حدودي مهم، وتزخر بمقومات طبيعية، إذ اشتهرت المنطقة بعدد من المحميات والمراعي الطبيعية.

ويأتي تأسيس المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية للارتقاء بالبرامج التنموية والسياحية والخدمية، مما يرفع مستوى جودة الحياة ويخلق عددًا كبيرًا من الوظائف.

كما تزخر المنطقة بمواقع تاريخية، ومقومات بشرية واقتصادية ضخمة، باحتضانها عدداً من حقول الغاز والفوسفات، إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز.