3 نصائح للتخلص من أكثر مشاكل العينين شيوعًا

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يعاني العديد من الأشخاص من تورم إحدى العينين أو كلتاهما عند الاستيقاظ من النوم، وعادة ما يختفي ذلك التورم بعد مرور 24 ساعة فقط من بعد الاستيقاظ.

وينبغي الوقوف مع تلك المشكلة لتحديد السبب الذي يؤدي إلى تورم العينين، مما يساعد في علاج تلك المشكلة.

أبرز أسباب تورم العين عند الاستيقاظ

اضطرابات النوم

من الممكن أن تؤدي قلة النوم إلى الإصابة بتورم العين، خاصةً إذا كان الفرد يشعر ببعض التوتر أيضًا، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

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أمراض الغدة الدرقية

فرط نشاط الغدة الدرقية يزيد سماكة الدهون حول العين، مما يؤدي إلى حدوث هذا النوع من التورم فيها في بعض الحالات.

الإصابة بالوذمة

أيضا من أسباب تورم العين عند الاستيقاظ هو احتباس السوائل أو ما يُعرف بالوذمة، وعادةً ما تتم ملاحظته عند بداية الاستيقاظ وفتح العينين.

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الإصابة بالحساسية الموسمية

في حال كان المصاب يعاني من حساسية ما عندها من الممكن أن تلامس مسببات الحساسية المحمولة بالجو كلتا العينين، وبمجرد ملامستها للعين تذوب هذه المسببات في الدموع، مما يؤدي إلى حدوث بعض التفاعلات في الجسم وإفراز هرمون الهستامين.

وفي بعض الأحيان من الممكن أن يتسبب هذا الهرمون بحدوث تفاعل شبيه بالشرى حول عينين المصاب.

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نصائح للتخفيف من تورم العينين

1 – الحصول على القسط الكافي من النوم، والالتزام بأوقات محددة للراحة.

2 – معالجة الحساسية.

3 – شرب كميات كافية من الماء.