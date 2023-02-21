منها الإخلاء الفوري للمباني.. إجراءات حاسمة بعد زلزال هطاي في تركيا

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أعلن وزير الصحة والدفاع في تركيا قرارهما بإخلاء مركز إدارة الكوارث في هطاي بتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المدينة وخلف 32 هزة ارتدادية بحسب وسائل إعلام تركية.

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إخلاء فوري للمباني

وأفادت الأنباء بأن البلاد في حالة اضطراب وطوارئ، بعد أن غادر الناس المباني في أنطاكية بتركيا في أعقاب الزلزال الأخير، مساء أمس الاثنين.

كما تضررت الطرق الرئيسة في المناطق المتضررة من الزلزال وانفصل جسر عن طريق رئيس في هطاي بتركيا في أعقاب الزلزال الجديد.

دعت السلطات المحلية في هطاي إلى تأمين المزيد من الخيام بسبب تواجد الناس في الشوارع بعد الزلزال الجديد.

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تعطيل الدراسة

ومن جهته، أعلن والي مدينة مرسين التركية، عطلة رسمية للمدارس في المدينة بعد شعور الناس بالذعر لتأثرها من زلزال هطاي مساء أمس.

وقال والي مرسين في بيان: “تم إجازة المدارس لمدة يوم واحد في مرسين، بالإضافة إلى ذلك، فإن موظفاتنا الحوامل والمعاقات العاملات في المؤسسات العامة والموظفات اللواتي لديهن أطفال في سن العاشرة أو أقل سيتم اعتبارهم في إجازة إدارية”.

كما أعلن والي أغري، الثلاثاء، عن تعليق الدراسة في المدارس القروية والتعليم بالحافلات ليوم واحد بسبب الظروف الجوية السيئة في منطقتي هامور وتوتاك في أغري.

وقال محافظ أغري، أنه بسبب تساقط الثلوج والظروف الجوية السيئة التي كانت فعالة في مقاطعتي هامور وتوتاك مستمرة تقرر تعطيل الدراسة.

وأضاف أنه بسبب الصعوبات التي قد يخلقها تساقط الثلوج في المواصلات، تم تعليق مدارس القرى والتعليم بالحافلات في الأحياء المذكورة يوم الثلاثاء 21 فبراير.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية التركية عن عدم تعرض مطار هطاي للأضرار بفعل الزلزال الأخير.

وعانى المواطنون الذين حوصروا في الزلزال الذي ضرب مطار هطاي من ذعر شديد جراء الزلزال.

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تحرك القشرة الأرضية

أكد مدير الحد من مخاطر الزلازل في “آفاد” أورهان تتار، أن قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأوضح أنه بحسب المعلومات الواردة فإن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت الأحد الماضي إتمام أعمال البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال باستثناء ولايتي قهرمان مرعش وهطاي.

ومساء الاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات منطقة “دفنة” بولاية هطاي التركية (جنوب) تبعته 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

وأدى الزلزال إلى مصرع 3 أشخاص، وإصابة 294 حالة 18 منهم حرجة، بحسب “آفاد”، ووزير الصحة فخر الدين قوجة.

ويأتي الزلزال الجديد في هطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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