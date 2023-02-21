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منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يتوقع نشاط الرياح المغبرة على 7 مناطق

منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يتوقع نشاط الرياح المغبرة على 7 مناطق

منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يتوقع نشاط الرياح المغبرة على 7 مناطق
٠٥:٥٣:٤٧ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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نشاط الرياح المغبرة على 7 مناطق

وأضاف أن نشاط الرياح السطحية سيكون على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والنصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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