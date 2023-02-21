وزير الصحة التركي يعلن حصيلة ضحايا زلزال هطاي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

في حصيلة أولية لضحايا زلزال مدينة هطاي التركية، تم الإعلان عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 694 آخرين، وهي إحصائية رسمية غير نهائية.

ضحايا الزلزال في تركيا

وفي التفاصيل، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إصابة 294 شخصًا بينهم 18 في حالة حرجة إثر زلزال ضرب ولاية هطاي جنوب تركيا، الاثنين، بقوة 6.4 درجات.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أكد قوجة نقل المصابين إلى المشافي القريبة برًا وجوًا.

وأضاف أن كافة المشافي الميدانية في المنطقة تواصل تقديم خدماتها للمواطنين.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن عالقين في ثلاث مناطق في ولاية هطاي، وفقًا لـ”الأناضول”.

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ضحايا الزلزال في سوريا

بينما أعلن المرصد السوري عن مصرع 4 أشخاص جراء التدافع والهلع في حلب وطرطوس، وإصابة 470 شخصًا، منهم 55 ألقوا أنفسهم من المباني بسبب الذعر جراء الزلزال الجديد، كما حدث انهيار وتصدع في بعض المباني في جنديرس والأتارب، وفقًا لـ”العربية”.

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زيارة مستشفى ميداني

على الصعيد نفسه، زار الوزير التركي مستشفى ميدانيًا في مدينة أنطاكيا مركز ولاية هطاي.

واطلع قوجة على سير أعمال معالجة منكوبي الزلزال واستقبالهم في المستشفى، واطمأن على سلامة عدد من المصابين.

ومساء الاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات ولاية هطاي التركية، تبعته 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

ويأتي الزلزال الجديد في هطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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