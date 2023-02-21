الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
وزير الصحة التركي يعلن حصيلة ضحايا زلزال هطاي (فيديو)
إيواء مليون و684 ألف متضرر من الزلزال في تركيا
مرسيدس ستطرح نسخة مصغرة جديدة لـ”جي كلاس” بسعر أرخص (صور)
عاجل.. وصول فريق البحث والإنقاذ السعودي بكامل تجهيزاته إلى “هاتاي” التركية (فيديو)
مخاوف من كارثة جديدة في تركيا سببها إعادة الإعمار
“موان” ينفذ جولات رقابية على المدن الصناعية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وزير الصحة التركي يعلن حصيلة ضحايا زلزال هطاي (فيديو)

وزير الصحة التركي يعلن حصيلة ضحايا زلزال هطاي (فيديو)

وزير الصحة التركي يعلن حصيلة ضحايا زلزال هطاي (فيديو)
٠٥:٢٤:٥٥ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

في حصيلة أولية لضحايا زلزال مدينة هطاي التركية، تم الإعلان عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 694 آخرين، وهي إحصائية رسمية غير نهائية.

ضحايا الزلزال في تركيا

وفي التفاصيل، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إصابة 294 شخصًا بينهم 18 في حالة حرجة إثر زلزال ضرب ولاية هطاي جنوب تركيا، الاثنين، بقوة 6.4 درجات.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أكد قوجة نقل المصابين إلى المشافي القريبة برًا وجوًا.

وأضاف أن كافة المشافي الميدانية في المنطقة تواصل تقديم خدماتها للمواطنين.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن عالقين في ثلاث مناطق في ولاية هطاي، وفقًا لـ”الأناضول”.

اقرأ أيضًا:

تشققات وتصدعات أرضية بسبب زلزال هاتاي

شاهد.. انفصال جسر عن طريق رئيسي في “هاتاي التركية” بعد الزلزال الأخير

ضحايا الزلزال في سوريا

بينما أعلن المرصد السوري عن مصرع 4 أشخاص جراء التدافع والهلع في حلب وطرطوس، وإصابة 470 شخصًا، منهم 55 ألقوا أنفسهم من المباني بسبب الذعر جراء الزلزال الجديد، كما حدث انهيار وتصدع في بعض المباني في جنديرس والأتارب، وفقًا لـ”العربية”.

اقرأ أيضًا:

بيان عاجل من “المساحة الجيولوجية” بالمملكة عن زلزال هاتاي التركية

شاهد.. لحظة انهيار مبان بسبب الزلزال الجديد في هاتاي التركية

زيارة مستشفى ميداني

على الصعيد نفسه، زار الوزير التركي مستشفى ميدانيًا في مدينة أنطاكيا مركز ولاية هطاي.

واطلع قوجة على سير أعمال معالجة منكوبي الزلزال واستقبالهم في المستشفى، واطمأن على سلامة عدد من المصابين.

ومساء الاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات ولاية هطاي التركية، تبعته 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

ويأتي الزلزال الجديد في هطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

اقرأ أيضًا:

لبنانيون يهرعون إلى الشوارع بعد هزة أرضية.. وانقطاع الكهرباء عن هاتاي التركية بالكامل

فيديو جديد.. رعب وهلع في مطار هاتاي التركية بعد زالزال اليوم

عاجل.. هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب سواحل ولاية هاتاي التركية

في الزلزال الجديد.. 3 وفيات و213 مصابا و10 دول يشعرون بـ 26 هزة ارتدادية

عاجل.. وصول فريق البحث والإنقاذ السعودي بكامل تجهيزاته إلى “هاتاي” التركية (فيديو)

الكلمات الدلالية:
حصيلة ضحايا زلزال هطاي خسائر زلزال تركيا خسائر زلزال سوريا درجة زلزال تركيا زلزال تركيا زلزال تركيا 2023 زلزال تركيا مباشر زلزال هطاي زلزال يضرب تركيا ضحايا الزلزال في تركيا ضحايا الزلزال في سوريا عدد قتلى زلزال تركيا قوة زلزال تركيا

مواد ذات صلة

المزيد
أهم أخبار منطقة المدينة في أسبوع

أهم أخبار منطقة المدينة في أسبوع

١١:٢٣ ص، الخميس، ١٣ أغسطس ٢٠١٥
مقتل شاب أسود على يد شرطي أمريكي

مقتل شاب أسود على يد شرطي أمريكي

١٠:٤٧ م، السبت، ٠٨ أغسطس ٢٠١٥
«أردوغان» يوقِّع وثيقة عودته لعضوية «العدالة والتنمية»

«أردوغان» يوقِّع وثيقة عودته لعضوية «العدالة والتنمية»

٠٨:٤٧ م، الثلاثاء، ٠٢ مايو ٢٠١٧
تركيا: عدد الوفيات وصل 14014والجرحى 67097 جراء 1300 هزة أرضية

تركيا: عدد الوفيات وصل 14014والجرحى 67097 جراء 1300 هزة أرضية

٠٣:٣٣ م، الخميس، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *