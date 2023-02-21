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مرسيدس ستطرح نسخة مصغرة جديدة لـ”جي كلاس” بسعر أرخص (صور)
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مرسيدس ستطرح نسخة مصغرة جديدة لـ”جي كلاس” بسعر أرخص (صور)

مرسيدس ستطرح نسخة مصغرة جديدة لـ”جي كلاس” بسعر أرخص (صور)

مرسيدس ستطرح نسخة مصغرة جديدة لـ”جي كلاس” بسعر أرخص (صور)
٠٤:٣٧:١٦ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت شركة “مرسيدس”، عملاق السيارات الألمانية، عندما طرحت سيارة “جي كلاس” بتصميم مستقبلي قبل 11 عامًا، “إنها مستمرة حتى 2025”.

ويبدو أن مقولة “مرسيدس” تتحقق الآن، بعد أن طوّرت “جي كلاس” في نسخة جديدة مع انطلاق نسخة EQG الكهربائية الجديدة.

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تطوير “جي كلاس” بسعر أرخص

وصدر هذا الأسبوع تقرير ألماني من مجلة Handelsblatt يشير إلى تطوير مرسيدس لنسخة جديدة أصغر حجماً من جي كلاس بسعر أرخص.

ويبدو أن المدير التنفيذي للعلامة، أولا كالينيوس، هو الداعم الرئيس لفكرة تطوير هذه السيارة التي قد يتم طرحها في الأسواق بحلول 2026.

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الاعتماد على منصة MMA الجديدة

وذكر التقرير أن السيارة الصغيرة ستكون مختلفة ميكانيكياً عن جي كلاس الرئيسية الأكبر حجماً، ولن تستند لمنصة الجسد على الإطار بل ستعتمد على منصة MMA الجديدة التي تهدف مرسيدس لتدشينها في عام 2024 للاستخدام في الأجيال القادمة من موديلات CLA و GLA وGLB.

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أقرب لسيارة كروس أوفر

النسخة المصغرة لجي كلاس ستكون أقرب لسيارة كروس أوفر بهيكل موحد، بشكل مشابه للعلاقة بين فورد برونكو وبرونكو سبورت، لذا لن تكون النسخة المصغرة بنفس كفاءة وبراعة جي كلاس الرئيسية على التضاريس الوعرة.

ولن يختلف طول النسخة المصغرة كثيراً عن الموديل الأساسي، ولكن سيقل ارتفاعها بشكل كبير، ما يعني انخفاض الخلوص الأرضي للسيارة، وستنطلق بمحركات بنزين وديزل وكهرباء.

 

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