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عاجل.. وصول فريق البحث والإنقاذ السعودي بكامل تجهيزاته إلى “هاتاي” التركية (فيديو)

عاجل.. وصول فريق البحث والإنقاذ السعودي بكامل تجهيزاته إلى “هاتاي” التركية (فيديو)

عاجل.. وصول فريق البحث والإنقاذ السعودي بكامل تجهيزاته إلى “هاتاي” التركية (فيديو)
٠٤:٠٧:١٣ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وصل، قبل قليل، فريق البحث والإنقاذ السعودي بكامل تجهيزاته إلى ولاية هاتاي التركية؛ للبحث عن المفقودين بعد الزلزال الذي ضرب الولاية مساء أمس الاثنين.

وقال متحدث الدفاع المدني محمد الحمادي، إن “فريق البحث والإنقاذ السعودي انتقل من غازي عنتاب إلى هاتاي للمباشرة الميدانية في 3 مواقع تضررت من زلزال هاتاي”.

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32 هزة ارتدادية

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن وقوع 32 هزة ارتدادية بعد الزلزالين الجديدين في هاتاي اللذين شعرت بهما 10دول.

وضرب، الاثنين، زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر جنوبي تركيا.

وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” عبر حسابها على الإنترنت، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزه قضاء “دفنه” في ولاية هاتاي.

وأشارت أنه وقع في تمام الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 16.7 كيلومترًا.

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تحرك القشرة الأرضية

من ناحية أخرى أكد مدير الحد من مخاطر الزلازل في “آفاد” أورهان تتار، أن قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين.

ويتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأوضح أنه بحسب المعلومات الواردة فإن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت الأحد إتمام أعمال البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال باستثناء ولايتي قهرمان مرعش وهاتاي.

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