وظائف بالشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” بعدة مدن

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي – سالك مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبرموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: مدير إدارة مالية المحفظة: مواصفات الوظيفة: الصناعة / المجال: المحفظة.

المؤهلات والشهادات: درجة البكالوريوس / الماجستير في التمويل أو إدارة الأعمال أو المجالات المماثلة. (مفضل ماجستير إدارة الأعمال)

خبرة العمل: 8 سنوات +. اقرأ أيضا: وظائف بـ المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية مدير إدارة مالية المحفظة: مواصفات الوظيفة: الصناعة / المجال: المحفظة

المؤهلات والشهادات: درجة البكالوريوس / الماجستير في التمويل أو إدارة الأعمال أو المجالات المماثلة. (مفضل ماجستير إدارة الأعمال)

خبرة العمل: 8 سنوات + أخصائي أول شؤون مجلس الإدارة: مواصفات الوظيفة: المجال / المجال: الإدارة.

المؤهلات والشهادات: بكالوريوس / ماجستير في إدارة الأعمال (مفضل MBA).

خبرة العمل: 5 سنوات +. نائب الرئيس للاستثمار المحلي: