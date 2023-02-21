الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف بالشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” بعدة مدن
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وظائف بالشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” بعدة مدن

وظائف بالشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” بعدة مدن

وظائف بالشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” بعدة مدن
٠٣:٠٥:١١ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي – سالك مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبرموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

 مدير إدارة مالية المحفظة:
 
 مواصفات الوظيفة:
  •  الصناعة / المجال: المحفظة.
  •  المؤهلات والشهادات: درجة البكالوريوس / الماجستير في التمويل أو إدارة الأعمال أو المجالات المماثلة. (مفضل ماجستير إدارة الأعمال)
  •  خبرة العمل: 8 سنوات +.

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مدير إدارة مالية المحفظة:
 
 مواصفات الوظيفة:
  •  الصناعة / المجال: المحفظة
  •  المؤهلات والشهادات: درجة البكالوريوس / الماجستير في التمويل أو إدارة الأعمال أو المجالات المماثلة. (مفضل ماجستير إدارة الأعمال)
  •  خبرة العمل: 8 سنوات +
أخصائي أول شؤون مجلس الإدارة:
 
 مواصفات الوظيفة:
  •  المجال / المجال: الإدارة.
  •  المؤهلات والشهادات: بكالوريوس / ماجستير في إدارة الأعمال (مفضل MBA).
  •  خبرة العمل: 5 سنوات +.
نائب الرئيس للاستثمار المحلي:
مواصفات الوظيفة:
  • درجة البكالوريوس / الماجستير في المالية أو الاقتصاد أو المجالات المماثلة. (مفضل ماجستير إدارة الأعمال).
  • خبرة: 13 عامًا + من الخبرة المماثلة في الاستثمارات / المحفظة

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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