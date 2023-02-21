وظائف بالشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” بعدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي – سالك مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبرموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير إدارة مالية المحفظة:
مواصفات الوظيفة:
- الصناعة / المجال: المحفظة.
- المؤهلات والشهادات: درجة البكالوريوس / الماجستير في التمويل أو إدارة الأعمال أو المجالات المماثلة. (مفضل ماجستير إدارة الأعمال)
- خبرة العمل: 8 سنوات +.
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مدير إدارة مالية المحفظة:
مواصفات الوظيفة:
- الصناعة / المجال: المحفظة
- المؤهلات والشهادات: درجة البكالوريوس / الماجستير في التمويل أو إدارة الأعمال أو المجالات المماثلة. (مفضل ماجستير إدارة الأعمال)
- خبرة العمل: 8 سنوات +
أخصائي أول شؤون مجلس الإدارة:
مواصفات الوظيفة:
- المجال / المجال: الإدارة.
- المؤهلات والشهادات: بكالوريوس / ماجستير في إدارة الأعمال (مفضل MBA).
- خبرة العمل: 5 سنوات +.
نائب الرئيس للاستثمار المحلي:
مواصفات الوظيفة:
- درجة البكالوريوس / الماجستير في المالية أو الاقتصاد أو المجالات المماثلة. (مفضل ماجستير إدارة الأعمال).
- خبرة: 13 عامًا + من الخبرة المماثلة في الاستثمارات / المحفظة
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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