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“موان” ينفذ جولات رقابية على المدن الصناعية

“موان” ينفذ جولات رقابية على المدن الصناعية

“موان” ينفذ جولات رقابية على المدن الصناعية
٠٣:٠٥:٤٢ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شنت فرق تفتيشية تابعة للمركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، جولات رقابية على بعض المدن الصناعية في المنطقة الوسطى، بهدف توعيتهم بأهمية إصدار الرخص والتصاريح الخاصة بممارسة أنشطة إدارة النفايات.

تعزيز حماية البيئة

ويعتبر المركز الوطني لإدارة النفايات، قطاع إدارة نفايات مستدام يعمل بمبادئ الاقتصاد الدائري للمساهمة في تعزيز حماية البيئة وجودة الحياة

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10 ملايين ريال عقوبات

وفي وقت سابق، قال المدير التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبد الله السباعي، إن عقوبات الجهات المخالفة في أنشطة إدارة النفايات 10 مليون ريال للشركات في حال عدم التعاقد مع جهات مرخصة.

ودعا “السباعي” في مداخلة مع قناة “الأخبارية”، الأفراد لإدارة  النفايات بالشكل الصحيح، مشيرا إلى أن العقوبة بالنسبة للأفراد بمثابة تحفيز لكن الشركات التي تخالف القواعد هي التي تعاقب.

تدشين اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات

وفي سياق متصل، دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، منصور بن هلال المشيطي، اليوم الاثنين، اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات؛ وذلك خلال الحفل الذي نظمه المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” تحت عنوان “يداً بيد تتسابق هممنا لمستقبل واعد”.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم المدن الصناعية المركز الوطني لإدارة النفايات جولات رقابية مركز موان

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