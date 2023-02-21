مخاوف من كارثة جديدة في تركيا سببها إعادة الإعمار

تواصل – فريق التحرير:

حذر مهندسون معماريون ومدنيون من أن خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة الإعمار سريعاً بعد الزلازل المدمرة التي ضربت بلاده تنذر بوقوع كارثة أخرى.

تطبيق معايير السلامة

وطالب الخبراء بضرورة إعادة النظر بعناية في التخطيط الحضري وسلامة المباني، للحيلولة دون وقوع كارثة، مشددين على ضرورة تطبيق معايير السلامة من الزلازل بعناية، وتشييد مبان أكثر أماناً في المنطقة، التي تمتد على أحد خطوط الصدع الثلاثة التي تتقاطع مع تركيا، حسب “العربية”.

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إعادة تخطيط المدن

من جانبها، قالت إيسين كويمين، الرئيسة السابقة لغرفة المهندسين المعمارين في إسطنبول: “إحلال المباني المهدمة ليس هو الضروري فحسب، لكن أيضاً إعادة تخطيط المدن بناء على البيانات العلمية مثل عدم البناء على خطوط الصدع وتعلم الدروس من أخطاء الماضي”.

380 ألف وحدة

من ناحية أخرى، كشفت السلطات إن أكثر من 380 ألف وحدة في 105 ألفا و794 مبنى بحاجة ماسة للهدم أو انهارت، من أصل 2.5 مليون مبنى في جميع أنحاء المنطقة.