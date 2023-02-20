3 إجراءات مهمة لحماية بياناتك عبر الإنترنت

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يحذر خبراء التقنية، من أن أي حساب يتم إنشاؤه على شبكة الإنترنت يمكن من حيث المبدأ اختراقه عبر العديد من الحيل مثل تصيد البيانات عبر رسائل البريد الإلكتروني، مشيرة إلى أن الأمان بنسبة 100% أمر غير ممكن حتى الآن.

النقر على المرفقات:

وينصح الخبراء، بأنه يجب على المستخدم توخي الحيطة والحذر أثناء التعامل على شبكة الإنترنت، حيث ينبغي عدم النقر على المرفقات أو الروابط في رسائل البريد الإلكتروني الواردة من مرسلين غير معروفين، فعلى سبيل المثال ينبغي عدم استدعاء الحساب المصرفي عبر رابط في رسالة بريد إلكتروني بدلاً من المتصفح.

وينصح الخبراء في الوقت ذاته بتحديث البرامج مثل نظام التشغيل وبرنامج الحماية من الفيروسات بانتظام، وفقا لبوابة تكنولوجيا المعلومات “هايزه أونلاين” الألمانية.

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ويجب أيضاً استخدم كلمة مرور آمنة وقوية لكل حساب على حدة، كما أن المصادقة ثنائية العوامل توفر أماناً إضافياً.

وفي حالة الاشتباه في سرقة البيانات، فيجب اتخاذ إجراء سريع، على سبيل المثال إذا تم خصم أموال من الحساب المصرفي دون إذن، فيجب على الفور اتخاذ الإجراءات التالية:

– غلق الحساب.

– الاتصال بالبنك لتوضيح الحادث ووقف التحويلات المحتملة.

– تقديم بلاغ للشرطة.

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