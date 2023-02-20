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بعد تركيا وسوريا.. ماذا حدث للمباني في لبنان؟
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بعد تركيا وسوريا.. ماذا حدث للمباني في لبنان؟

بعد تركيا وسوريا.. ماذا حدث للمباني في لبنان؟

بعد تركيا وسوريا.. ماذا حدث للمباني في لبنان؟
٠٢:٣٧:٣٨ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

جدد زلزال سوريا وتركيا، مخاوف اللبنانيين من الأبنية القديمة، بعدما وصلت ترددات الزلزال إلى مدن رئيسية في البلاد كالعاصمة بيروت وطرابلس.

تحرك رسمي

وجرى تكليف وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، بسام المولوي، بالتواصل مع البلديات في مختلف المناطق اللبنانية بغية مسح المباني المتصدعة بشكل رسمي، حسب “سكاي نيوز عربية”.

بنايات غير مقاومة للزلازل

من جانبه، قال مستشار نقيب المهندسين للشؤون العلمية والاختصاصي بدراسة المباني والمنشآت لمقاومة الزلازل، يحيى تمساح، إن: “تلك التشققات ليست خطيرة على سكان المباني، لكنها تعتبر مؤشراً على أن هذه المباني معرضة لخطر الانهيار في حال وقوع زلزال شبيه بزلزال تركيا”.

وأضاف أن: “نسبة المباني غير المقاومة للزلازل مرتفعة جداً وتتجاوز 80% من المباني القائمة حالياً في لبنان”.

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انهيار مباني

وكان مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي رصد، مساء أمس الاثنين، هزة أرضية قوية يشعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين.

وحسب “العربية”، أعلنت إدارة الكوارث التركية، أن الزلزال بقوة 6.4 ومركزه منطقة دفني في هطاي، فيما ذكرت “رويترز” أنه سمع أصوات انهيار أبنية في أنطاكية التركية.

تعليق الدراسة

وقررت وزارة التعليم اللبنانية، تعليق الدراسة، وإغلاق كافة المدارس والجامعات، في عموم لبنان، بعد تأثرها جراء الهزة الأرضية العنيفة التي أصابت ولاية هاتاي التركية.

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أخبار لينان تصدع المباني القديمة في لبنان زلزال سوريا وتركيا زلزال هاتاي

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