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وظائف بـ المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
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وظائف بـ المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

وظائف بـ المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

وظائف بـ المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
٠٢:٣٧:٥٣ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

خبير المرافق والصيانة:

المؤهلات والخبرات:

  • خبرة 3+ سنوات خبرة في خدمات الدعم والخدمات العامة وإدارة المرافق.
  • درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ما يتصل بها.
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أخصائي البيانات الوصفية:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة.
  • خبرة 3+ سنوات خبرة في مجال ذي صلة.

مدير نقل عمليات تكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال ذي صلة ، أو ما يعادلها من خلال مزيج من التعليم وخبرة العمل ذات الصلة.
  • خبرة واسعة في مجال إدارة المشاريع والخدمات المدارة على وجه الخصوص.
  • أكثر من 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات ، وتقديم الخدمات ، والحوكمة.
  • خبرة واسعة في معايير تكنولوجيا المعلومات مثل SDLC و DevOps و ITIL وإدارة المشاريع.
  • التأهيل في منهجية تصميم الخدمة ذات الصلة على سبيل المثال رشيقة ، تصميم UX ، ستة سيجما.
  • مهارات اتصال قوية (كتابية ولفظية) لتكون قادرة على العمل مع أعضاء الفريق الفنيين وغير التقنيين.
  • القدرة على إدارة الأفراد وتدريب ومساعدة زملاء العمل وتوجيه التقارير حول جميع جوانب بناء البرنامج وتطوره.
  • خبرة جيدة في إظهار الجودة وتقديم التقارير.

مدير تسليم عمليات تكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال ذي صلة ، أو ما يعادلها من خلال مزيج من التعليم وخبرة العمل ذات الصلة.
  • خبرة واسعة في مجال إدارة المشاريع والخدمات المدارة على وجه الخصوص.
  • أكثر من 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات واتفاقيات مستوى الخدمة والحوكمة.
  • خبرة جيدة في إظهار الجودة وتقديم التقارير.
  • مهارات اتصال قوية (كتابية ولفظية) لتكون قادرة على العمل مع أعضاء الفريق الفنيين وغير التقنيين.
  • القدرة على إدارة الأفراد وتدريب ومساعدة زملاء العمل وتوجيه التقارير حول جميع جوانب بناء البرنامج وتطوره.
  • فهم المالية العامة والميزانية ، بما في ذلك الأرباح والخسائر والميزانية العمومية وإدارة التدفق النقدي.
  • الشهادة في مجال إدارة المشاريع إلزامية ، مثل PMP و PMI و PRINCE2.

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية فرص وظائف وظائف شاغرة

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