وظائف بـ المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
خبير المرافق والصيانة:
المؤهلات والخبرات:
- خبرة 3+ سنوات خبرة في خدمات الدعم والخدمات العامة وإدارة المرافق.
- درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ما يتصل بها.
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أخصائي البيانات الوصفية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة.
- خبرة 3+ سنوات خبرة في مجال ذي صلة.
مدير نقل عمليات تكنولوجيا المعلومات:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال ذي صلة ، أو ما يعادلها من خلال مزيج من التعليم وخبرة العمل ذات الصلة.
- خبرة واسعة في مجال إدارة المشاريع والخدمات المدارة على وجه الخصوص.
- أكثر من 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات ، وتقديم الخدمات ، والحوكمة.
- خبرة واسعة في معايير تكنولوجيا المعلومات مثل SDLC و DevOps و ITIL وإدارة المشاريع.
- التأهيل في منهجية تصميم الخدمة ذات الصلة على سبيل المثال رشيقة ، تصميم UX ، ستة سيجما.
- مهارات اتصال قوية (كتابية ولفظية) لتكون قادرة على العمل مع أعضاء الفريق الفنيين وغير التقنيين.
- القدرة على إدارة الأفراد وتدريب ومساعدة زملاء العمل وتوجيه التقارير حول جميع جوانب بناء البرنامج وتطوره.
- خبرة جيدة في إظهار الجودة وتقديم التقارير.
مدير تسليم عمليات تكنولوجيا المعلومات:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال ذي صلة ، أو ما يعادلها من خلال مزيج من التعليم وخبرة العمل ذات الصلة.
- خبرة واسعة في مجال إدارة المشاريع والخدمات المدارة على وجه الخصوص.
- أكثر من 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات واتفاقيات مستوى الخدمة والحوكمة.
- خبرة جيدة في إظهار الجودة وتقديم التقارير.
- مهارات اتصال قوية (كتابية ولفظية) لتكون قادرة على العمل مع أعضاء الفريق الفنيين وغير التقنيين.
- القدرة على إدارة الأفراد وتدريب ومساعدة زملاء العمل وتوجيه التقارير حول جميع جوانب بناء البرنامج وتطوره.
- فهم المالية العامة والميزانية ، بما في ذلك الأرباح والخسائر والميزانية العمومية وإدارة التدفق النقدي.
- الشهادة في مجال إدارة المشاريع إلزامية ، مثل PMP و PMI و PRINCE2.
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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