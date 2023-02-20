وظائف بـ المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

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أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

خبير المرافق والصيانة:

المؤهلات والخبرات:

خبرة 3+ سنوات خبرة في خدمات الدعم والخدمات العامة وإدارة المرافق.

درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ما يتصل بها.

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أخصائي البيانات الوصفية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة.

خبرة 3+ سنوات خبرة في مجال ذي صلة.

مدير نقل عمليات تكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال ذي صلة ، أو ما يعادلها من خلال مزيج من التعليم وخبرة العمل ذات الصلة.

خبرة واسعة في مجال إدارة المشاريع والخدمات المدارة على وجه الخصوص.

أكثر من 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات ، وتقديم الخدمات ، والحوكمة.

خبرة واسعة في معايير تكنولوجيا المعلومات مثل SDLC و DevOps و ITIL وإدارة المشاريع.

التأهيل في منهجية تصميم الخدمة ذات الصلة على سبيل المثال رشيقة ، تصميم UX ، ستة سيجما.

مهارات اتصال قوية (كتابية ولفظية) لتكون قادرة على العمل مع أعضاء الفريق الفنيين وغير التقنيين.

القدرة على إدارة الأفراد وتدريب ومساعدة زملاء العمل وتوجيه التقارير حول جميع جوانب بناء البرنامج وتطوره.

خبرة جيدة في إظهار الجودة وتقديم التقارير.

مدير تسليم عمليات تكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات: