تشققات وتصدعات أرضية بسبب زلزال هاتاي

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت صور متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسققات أرضية وتصدعات نتجت عن الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت ولاية هاتاي التركية، مساء أمس.

هزتان جديدتان و20 ارتدادية

ووقعت هزتان أرضيتان جديدتان، مساء أمس الاثنين، وتركزتا في مدينة هطاي “هاتاي” التركية، كانت أولاهما بقوة 6.7 والثانية بقوة 5.4 بمقياس ريختر.

وتلت الهزتان الجديدتان، 20 هزة ارتدادية، سجلها مركز أبحاث الزلازل في البوسفور، فيما طالب حاكم أنطاليا التركية المواطنين بالابتعاد عن سواحل البحر.

وبدأ الجيش التركي في المساعدة من أجل إجلاء السكان ونقل الضحايا، فيما نقلت صور ومقاطع فيديو انهيار عدد من المبان، في هطاي وأنطاكية.

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انهيار مبان

وحسب “العربية”، أعلنت إدارة الكوارث التركية، أن الزلزال بقوة 6.4 ومركزه منطقة دفني في هطاي، فيما ذكرت “رويترز” أنه سمع أصوات انهيار أبنية في أنطاكية التركية.

ضحايا الزلزال

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 41156 حالة وفاة.