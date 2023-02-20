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“تحكم” تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن
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“تحكم” تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

“تحكم” تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

“تحكم” تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن
٠٢:١٧:٠٧ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التحكم التقني والأمني (تحكم)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، للعمل في عدة مدن، واشترطت قصر التقديم على المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي أول في المفاهيم.
  2. أخصائي الشراكات الاستراتيجية.
  3. محلل مالي.
  4. كبير أخصائي الشراكات الاستراتيجية.
  5. مهندس حلول أول.
  6. محلل تطوير أعمال أول.
  7. محلل مالي أول.
  8. محلل أول لإدارة الأداء المؤسسي.
  9. المسؤول الرئيسي للحساب.
  10. مدير حساب رئيسي أول.
  11. مدير المشروع.
  12. والمزيد …

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عن الشركة:

  •  الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم)، هي شركة رائدة في مجالات السلامة والأمن والتكنولوجيا، وتهدف إلى تقديم حلول متطورة وبناء أنظمة متكاملة في مجالات رئيسية مثل إدارة الحركة المرورية وحلول النقل الذكية بالإضافة إلى حلول الهوية والمعلومات والخدمات الإلكترونية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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