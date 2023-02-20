يوم التأسيس.. ذكرى تلاحم الشعب والقيادة تحت راية التوحيد

تواصل – فريق التحرير:

تحتفل المملكة في هذا الشهر وتحديداً في يوم 22 فبراير من كل عام، بذكرى يوم التأسيس، هذه الذكرى الغالية والخالدة في وجدان الشعب السعودي والأمة العربية بأسرها.

ويحل علينا خلال ساعات، ذكرى مجيدة هي ذكرى تأسس المملكة وكيان الدولة السعودية بعزها وشموخها، تحت راية التوحيد، ذكرى تلاحم القيادة والشعب تحت راية التوحيد المباركة، راية العز والشموخ والعلا والمجد والنصر والفخر.

تلاحم القيادة والشعب

يأتي يوم 22 فبراير من كل عام، ليجسد ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويسمى “يوم التأسيس”، وجاء ليؤكد العمق التاريخي والحضاري لدولتنا المباركة، فهو يوم راسخ يحمل دلالات تاريخية ضاربة في عمق التاريخ.

وبلا شك فإن أهمية يوم التأسيس تكمن في أنه يوم تاريخي في ذاكرة الوطن وعمق التاريخ وتأصيل جذور بناء الدولة السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – تغمده الله بواسع رحمته-، وأبناؤه البررة من بعده الذين ساهموا في بناء وازدهار هذه البلاد على ثرى هذا الوطن الطاهر.

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يوم التأسيس هو بداية تقدم وازدهار هذه البلاد، في هذه البقعة المباركة من العالم، حيث منّ الله علينا بالوحدة والتلاحم بين ولاة الأمر، حفظهم الله، وأبناء هذا الوطن الكريم والمعطاء.

وترسخ ذكرى يوم التأسيس في نفوس أبنائنا حب الوطن وشرف الانتماء له والعلم والجد من أجل رفعته ورفع رايته عالية خفاقة بين الأمم.

يوم التأسيس 2023

جاءت المرة الأولى التي تحتفل فيها المملكة بذكرى يوم التأسيس في 2022، حين أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا يقرّ أن تاريخ يوم التاسيس 22 فبراير إجازة رسمية لجميع الجهات، ويتزامن مع إعلان الإمام محمد بن سعود عن قيام الدولة السعودية الأولى في 30 جمادي الثاني 1139 هجريا الموافق 22 فبراير 1727 ميلاديا.

واستمرت الدولة السعودية الأولى حتى عام 1233 هجريًا الموافق 1818 ميلاديًا، دستورها القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت عاصمتها الدرعية وسط الجزيرة العربية.

ويعد يوم تأسيس المملكة العربية السعودية اللبنة الأولى في مسيرة توحيد الجزيرة العربية وأرض الحجاز والعمل على ازدهارها حتى مرسوم الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود في 1351 هجريا/ 1932 ميلاديا.

موعد يوم التأسيس 2023

ومن المنتظر أن تحتفل المملكة بذكرى يوم التأسيس السعودي 2023 في يوم الأربعاء 22 فبراير، وهو الاحتفال الثاني بهذا اليوم المؤثر في تاريخ السعودية بعد مرسوم الملك سلمان بن عبد العزيز في يناير 2022، ويهدف إحياء هذه الذكرى تعزيز روح الانتماء الوطني والفخر بجذور البلاد الراسخة ووحدتها، والاعتزاز بإنجازات الأئمة والملوك على مدار القرون والعقود الماضية.

إجازة يوم التاسيس 2023

وتوافق ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية 2023 يوم الأربعاء 22 فبراير، ومن المقرر أن يكون إجازة رسمية تمنحها الدولة للعاملين في القطاعين العام والخاص، ويوافق يوم التاسيس بالهجري الأربعاء 2 شعبان 1444، وأعلنت أكثر من جهة رسمية عن عطلة يوم التأسيس.

أمر ملكي كريم

وفي يناير من العام 2022، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، أمرا ملكيا ليكون يوم 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم “يوم التأسيس” ويصبح إجازة رسمية.

وجاء في نص القرار: “اعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها… قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها”.

وأضاف: “وبما أن منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى. أمرنا بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية”.

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