بعد الزلزال.. لبنان يقرر تعليق الدراسة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، مساء أمس الإثنين، تعليق الدراسة وإغلاق كافة المدارس والجامعات، في عموم لبنان، اليوم الثلاثاء.

هزة عنيفة

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء إثر الهزة الأرضية العنيفة التي شعر بها اللبنانيون، مساء أمس، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وشعرت دول سوريا ولبنان وفلسطين والأردن ومصر، بالهزات الأرضية الجديدة، لكنها تركزت بشكل كبير على تركيا وسوريا، وشعر بقوتها اللبنانيون.

هزتان جديدتان و20 ارتدادية

وقعت هزتان أرضيتان جديدتان، مساء اليوم الاثنين، وتركزتا في مدينة هطاي “هاتاي” التركية، كانت أولاهما بقوة 6.7 والثانية بقوة 5.4 بمقياس ريختر.

وتلت الهزتان الجديدتان، 20 هزة ارتدادية، سجلها مركز أبحاث الزلازل في البوسفور، فيما طالب حاكم أنطاليا التركية المواطنين بالابتعاد عن سواحل البحر.

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هزة سابقة:

تعرض لبنان مساء اليوم الخميس، لهزة أرضية جديدة، وذلك عقب هزة أخرى قبل ساعات.

وكانت هزة أرضية بلغت قوتها 4.7 درجة على مقياس ريختر قد ضربت الأردن وسوريا، ظهر الخميس.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن سكان بعض المناطق اللبنانية شعروا بالهزة الأرضية.

كان مرصد الزلازل الأردني، أعلن أنه سجل، فجر الخميس، هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر شمال البحر الميت.

من الزلازل الضعيفة:

وبحسب ما نقله موقع العين الإخبارى، عن رئيس المرصد غسان سويدان، في بيان، فإن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 05:36 صباحا، بعمق 7 كلم شمال البحر الميت، بخط عرض 31.8904 وخط طول 35.4783.

وأكد سويدان أن الهزة الأرضية تعتبر من الزلازل الضعيفة، ونادرا ما يتم الشعور بها، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد بشكل دائم تسجيل مثل هذه الزلازل نتيجة الحركات الأرضية.