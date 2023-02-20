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في بعض بلدان العالم.. عطل يصيب “فيسبوك ماسنجر”
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في بعض بلدان العالم.. عطل يصيب “فيسبوك ماسنجر”

في بعض بلدان العالم.. عطل يصيب “فيسبوك ماسنجر”

في بعض بلدان العالم.. عطل يصيب “فيسبوك ماسنجر”
٠١:٣٥:٠٠ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعرض تطبيق “فيسبوك ماسنجر” في بعض أنحاء العالم لعطل مفاجئ، حيث اشتكى عدد من مستخدمي التطبيق في دول عدة من عدم قدرتهم على استخدامه.

وظهرت حالات الانقطاع لأول مرة نحو الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، وذكر بعض المستخدمين أنهم لم يتمكنوا من إرسال الرسائل.

بينما أفاد آخرون بعدم تمكنهم من تلقيها، في حين أوضح آخرون أنهم لم يتمكنوا حتى من الوصول إلى التطبيق.

عطل بتويتر:

وفي وقت سابق أبلغ الآلاف من مستخدمي الإنترنت في عدد من دول العالم عن أعطال فنية في عمل منصة “تويتر” للتواصل الاجتماعي، مما تسبب في عملية نشر التغريدات.

وأوضح المستخدمون الذين أبلغوا عن العطل الفني عن مشاكل في الموقع والتطبيق، وكذلك عند الاتصال بالخادم، وفقا لموقع Downdetector .

ووفقا للموقع، تم الإبلاغ عن أكبر عدد من تقارير الأعطال في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، فيما تشهد العديد من البلدان زيادة في عدد الشكاوى.

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الكلمات الدلالية:
تقنية عطل فيسبوك فيسبوك منوعات

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