بالفيديو.. النيران تلتهم مبني سكنيا بدولة عربية

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام كويتية، مقطع فيديو، أظهر اشتعال النيران بكثافة، في مبنى سكني، بمنطقة الفروانية، مما أدى إلى حتراقه بالكامل.

الأسباب مجهولة

وأظهر الفيديو احتراق المبنى بأكمله، إثر اندلاع النار بكثافة، التي امتدت إلى الطوابق العليا من المبنى، دون معرفة الأسباب وراءه، فيما لم تعلن الجهات الرسمية عن أسباب الحادث.

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حريق الجهراء:

وقبل أشهر اندلع حريق في محمية الجهراء بالكويت، حيث تكافح فرق الإطفاء الحريق الذي اندلع بسبب ضربة برق جاءت على أشجار المحمية.

ونشرت وسائل إعلام كويتية حينها صورا ومقاطع فيديو لرجال الدفاع المدني وهم يحاولون إطفاء الحريق.

كما تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق منجرة في سرداب عمارة بمنطقة المهبولة.