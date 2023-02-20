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شاهد.. انفصال جسر عن طريق رئيسي في “هاتاي التركية” بعد الزلزال الأخير

شاهد.. انفصال جسر عن طريق رئيسي في “هاتاي التركية” بعد الزلزال الأخير

شاهد.. انفصال جسر عن طريق رئيسي في “هاتاي التركية” بعد الزلزال الأخير
١٢:٥٥:٠٢ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت قناة “العربية” مقطع فيديو يوثق انفصال جسر عن طريق رئيسي في مدينة هاتاي التركية بعد الزلزال الأخير، الذي أسفر عن انهيار مبانٍ أخرى ووقوع قتلى ومصابين.

وأظهر الفيديو كيف أحدث الزلزال فارق بين الجسر والطريق دون أن ينفصل بشكل كامل.

في السياق نفسه أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 عقب الزلزالين الجديدين اللذين ضربا البلاد.

وأضاف أننا تتواصل أعمال البحث والإنقاذ في 3 مواقع بولاية هطاي عقب الزلزال الجديد.

وأوضح أن 26 هزة ارتدادية وقعت بعد الزلزالين الجديدين في هاتاي اللذين شعرت بهما 10 دول.

كما نوه وزير الداخلية التركي: فرق الإنقاذ تواصل البحث عن عالقين في ثلاث مناطق في ولاية هاتاي.

هزتان جديدتان

وقعت هزتان أرضيتان جديدتان، مساء اليوم الإثنين، وتركزتا في مدينة هطاي “هاتاي” التركية، كانت أولاهما بقوة 6.7 والثانية بقوة 5.4 بمقياس ريختر.

وتلت الهزتان الجديدتان، 20 هزة ارتدادية، سجلها مركز أبحاث الزلازل في البوسفور، فيما طالب حاكم أنطاليا التركية المواطنين بالابتعاد عن سواحل البحر.

تحرك القشرة الأرضية:

من ناحية أخرى أكد مدير الحد من مخاطر الزلازل في “آفاد” أورهان تتار، أن قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأوضح أنه بحسب المعلومات الواردة فإن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت أمس الأحد إتمام أعمال البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال باستثناء ولايتي قهرمان مرعش وهطاي.

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