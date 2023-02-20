توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة تحجب الرؤية على ثلاث مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، أتربة مثارة ورياح نشطة تسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة، في كل من منطقة المدينة المنورة والرياض ونجران.

من المتوقع أن تستمر الحالة على نجران حتى الساعة السادسة مساء، بينما تستمر على المدينة المنورة حتى السابعة مساء، بينما تستمر على الرياض حتى الساعة الثامنة مساء، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم.

كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على وسط وجنوب المملكة قد تخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة. البحر الأحمر.

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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