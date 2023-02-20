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من داخل سيارة.. لقطات واضحة لزلزال تركيا الجديد

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من داخل سيارة.. لقطات واضحة لزلزال تركيا الجديد

من داخل سيارة.. لقطات واضحة لزلزال تركيا الجديد

من داخل سيارة.. لقطات واضحة لزلزال تركيا الجديد
١٢:١٥:٤٩ ص، الثلاثاء، ١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، مشهدا جديدا للحظة الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي، جنوبي تركيا، قبل قليل وشعر به سكان سوريا ودول شرق المتوسط.

35 ثانية

وأظهر الفيديو، الذي بثه حساب وكالة أنباء تركيا، عبر “تويتر”، اهتزاز الأرض لمدة ثوان، صحبه انقطاع مفاجئ وفوري للكهرباء.

وصور الفيديو الذي لم تتجاوز مدته 35 ثانية، من داخل سيارة متوقفة بجوار إحدى الطرق الرئيسة.

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فزع وهلع بين السكان

وكانت صحيفة يني شفق التركية بثت مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع زلزال بقوة 6.4 درجات في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

ويظهر الفيديو عملية فزع وهلع بين السكان في الشوارع، إضافة إلى ظهور اثر الهزة على السيارات والمباني واصحاب الخيم العالقين في الشوارع.

زلزالان جديدان

فيما ذكرت مصادر أن هناك زلزالين جديدين ضربا ولاية هطاي الأول بقوة 6.4 والثاني بقوة 5.8 .

وأوضحت أن وحالة من الهلع والفزع بين المواطنين وسكان الولايات المجاورة تشعر به والمواطنون يهرعون إلى الشوارع في ولاية كيليس.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية وعربية أن هزة أرضية قوية شعر بها سكان غازي عنتاب.

وكان الهزة الأرضية التي ضربت هاتاي التركية قد شعر بها كل من سكان سوريا ولبنان وفلسطين.

 

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زلزال تركيا زلزال هطاي سوريا‬‏ لبنان مدينة هطاي هزة أرضية ولاية هاتاي

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