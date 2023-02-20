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بيان عاجل من “المساحة الجيولوجية” بالمملكة عن زلزال هاتاي التركية
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بيان عاجل من “المساحة الجيولوجية” بالمملكة عن زلزال هاتاي التركية

بيان عاجل من “المساحة الجيولوجية” بالمملكة عن زلزال هاتاي التركية

بيان عاجل من “المساحة الجيولوجية” بالمملكة عن زلزال هاتاي التركية
١١:٤٣:٤٥ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة، منذ قليل، بيانًا عاجلا، بشأن الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا، وسوريا، وتأثرته به مناطق في لبنان، والأردن، وفلسطين، ومصر

المملكة لم تتأثر

وقالت الهئية، إن المملكة لم تتأثر بالزلزال، الذي بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، نظرا لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية الشمالية

وكان سكان مدينة غازي عنتاب التركية، شعروا مساء اليوم الاثنين، بالهزة الأرضية التي ضربت مدينة هطاي، فيما توادرت أنباء نقلا عن وسائل إعلام سورية بوجود خائر وإصابات في بعض عناصر فرق الإنقاذ المشاركة في تركيا.

الفريق السعودي

وأكد مراسل قناة “الإخبارية”، في مداخلة بثتها القناة قبل قليل، أنه تواصل مع المشرف العام على فريق الإنقاذ السعودي المتواجد داخل تركيا، العقيد مسفر القحطاني، الذي أكد أن جميع عناصر فريق الإنقاذ السعودي بخير، ولم يتعرض أحدهم لأي سوء -ولله الحمد-

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هزتان جديدتان و20 ارتدادية

وقعت هزتان أرضيتان جديدتان، مساء اليوم الإثنين، وتركزتا في مدينة هطاي “هاتاي” التركية، كانت أولاهما بقوة 6.7 والثانية بقوة 5.4 بمقياس ريختر.

وتلت الهزتان الجديدتان، 20 هزة ارتدادية، سجلها مركز أبحاث الزلازل في البوسفور، فيما طالب حاكم أنطاليا التركية المواطنين بالابتعاد عن سواحل البحر.

وبدأ الجيش التركي في المساعدة من أجل إجلاء السكان ونقل الضحايا، فيما نقلت صور ومقاطع فيديو انهيار عدد من المبان، في هطاي وأنطاكية.

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