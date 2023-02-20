الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
ينتهي قريبًا.. وظائف بالهيئة السعودية للملكية الفكرية في الرياض
تراجع شعبية “ماكرون” لأدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام.. تعرف على السبب
حصيلة أولية.. حالة وفاة و8 إصابات جراء زلزال هطاي بتركيا
كاميرا مراقبة توثق لحظات مرعبة للزلزال الجديد بسوريا
مشرف فريق الإنقاذ السعودي في تركيا بعد زلزال هطاي: كلنا بخير
الصين تعلن تغلبها على وباء “كورونا” بشكل كامل

الرئيسية

 /

محليات

 /

ينتهي قريبًا.. وظائف بالهيئة السعودية للملكية الفكرية في الرياض

ينتهي قريبًا.. وظائف بالهيئة السعودية للملكية الفكرية في الرياض

ينتهي قريبًا.. وظائف بالهيئة السعودية للملكية الفكرية في الرياض
١١:٤٠:١٤ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تعلن الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن  توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

 محلل معلومات IP:

المؤهلات والخبرات:

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي أو ما يعادله.

خبرة سنتين في مجال إدارة قواعد البيانات والمشاريع.

 منسق أول لتدريب IP:

المؤهلات والخبرات:

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادله.

خبرة  سنوات في مجال إدارة التدريب.

 رئيس قسم تجربة العملاء:

المؤهلات والخبرات:

حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادله.

خبرة 7 سنوات من الخبرة في مجال تجربة العملاء مع 4 سنوات على الأقل من الخبرة في منصب إداري.

عن الهيئة:

الهيئة السعودية للملكية الفكرية هيئة سعودية لحماية وتنظيم مجالات الملكية الفكرية، مقرها الرئيسي العاصمة الرياض، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، وهي إحدى مبادرات وزارة التجارة ضمن برنامج التحول الوطني 2030.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

وظائف شاغرة لدى مجموعة الشايع الدولية

 

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية اليوم وظائف السعودية وظائف الهيئة السعودية

مواد ذات صلة

المزيد
مصرع طالبين وإصابة 8 في حادث تصادم بـ”صلحانية المهد”

مصرع طالبين وإصابة 8 في حادث تصادم بـ”صلحانية المهد”

٠٩:٠٨ م، الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٣
حساب المواطن يوضح إمكانية تسجيل أبناء «القبائل النازحة»

حساب المواطن يوضح إمكانية تسجيل أبناء «القبائل النازحة»

١٢:٣٢ ص، الثلاثاء، ١٤ أغسطس ٢٠١٨
مصدر بـ «المرور» يوضح حقيقة حادث دهس صاحب الدباب بطريق الهدا

مصدر بـ «المرور» يوضح حقيقة حادث دهس صاحب الدباب بطريق الهدا

٠٨:٢٧ ص، الثلاثاء، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩
سفارة المملكة بلندن تحذر رعاياها من السير في الأزقة والأماكن المظلمة

سفارة المملكة بلندن تحذر رعاياها من السير في الأزقة والأماكن المظلمة

٠٥:٤٢ م، الأربعاء، ٠٢ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *