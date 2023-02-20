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تراجع شعبية “ماكرون” لأدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام.. تعرف على السبب

تراجع شعبية “ماكرون” لأدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام.. تعرف على السبب

تراجع شعبية “ماكرون” لأدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام.. تعرف على السبب
١١:٢٧:١٦ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام، وذلك في ظل استمرار معارضة خطته لإصلاح نظام التقاعد

نسبة الراضين عن سياسته:

ونشرت صحيفة “جورنال دو ديمانش” استطلاعا أجراه معهد “إيفو” أظهر أن 32% فقط من المواطنين الفرنسيين راضون عن أداء الرئيس، بانخفاض بواقع نقطتين مقارنة بالشهر الماضي.

وكانت آخر مرة تصل فيها شعبية ماكرون لهذا المستوى مطلع عام 2020، عندما أصابت الاحتجاجات على مقترح سابق لإصلاح المعاشات فرنسا بالشلل.

رفع سن التقاعد

وقد أثارت الخطة التي أعلنها ماكرون مؤخرا، التي تشمل فقرة تنص على رفع سن التقاعدد من 62 إلى 64، احتجاجات ومظاهرات منذ يناير الماضي.

وبحسب استطلاع تم إجراؤه الأسبوع الجاري يعارض الرفع في سن التقاعد 67% من الفرنسيين، كما أن النقابات العمالية هددت بإصابة فرنسا بالشلل في السابع من مارس المقبل في حال لم يتراجع ماكرون مجددا.

مظاهرات كبيرة

وشهدت فرنسا في الفترة الأخيرة مظاهرات كان أكبرها نهاية الشهر الماضي حيث خرج نحو 2.8 مليون شخص إلى الشوارع، في إطار إضرابات واحتجاجات واسعة ضد مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.

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