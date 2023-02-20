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حصيلة أولية.. حالة وفاة و8 إصابات جراء زلزال هطاي بتركيا

حصيلة أولية.. حالة وفاة و8 إصابات جراء زلزال هطاي بتركيا

حصيلة أولية.. حالة وفاة و8 إصابات جراء زلزال هطاي بتركيا
١٠:٥٤:١٤ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام تركية عن مقتل امرأة بعد سقوط كتلة خرسانية على رأسها جراء الزلزال الجديد الذي ضرب ولاية هطاي التركية ومدن أخرى مساء اليوم الإثنين.

كما أفاد نائب الرئيس التركي بإصابة 8 أشخاص إثر الزلزال، مؤكدًا “: تلقينا معلومات عن وجود دمار في منطقتي سمنداغ وديفني جراء الزلزال في هطاي”.

كما حثت الرئاسة التركية المواطنين على الابتعاد عن الساحل خشية ارتفاع مستوى مياه البحر بعد الزلزال في هطاي.

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وشعر سكان مدينة غازي عنتاب التركية، مساء اليوم الاثنين، بالهزة الأرضية التي ضربت مدينة هطاي، فيما توادرت أنباء نقلا عن وسائل إعلام سورية بوجود خائر وإصابات في بعض عناصر فرق الإنقاذ المشاركة في تركيا.

الفريق السعودي

وأكد مراسل قناة “الإخبارية”، في مداخلة بثتها القناة قبل قليل، أنه تواصل مع المشرف العام على فريق الإنقاذ السعودي المتواجد داخل تركيا، العقيد مسفر القحطاني، الذي أكد أن جميع عناصر فريق الإنقاذ السعودي بخير، ولم يتعرض أحدهم لأي سوء -ولله الحمد-

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هزتين جديدتين و20 ارتدادية

وقعت هزتين أرضيتين جديدتين، مساء اليوم الاثنين، وتركزتا في مدينة هطاي “هاتاي” التركية، كانت أولاهما بقوة 6.7 والثانية بقوة 5.4 بمقياس ريختر.

وتلت الهزتين الجديدتين، 20 هزة ارتدادية، سجلها مركز أبحاث الزلازل في البوسفور، فيما طالب حاكم أنطاليا التركية المواطنين بالابتعاد عن سواحل البحر.

وبدأ الجيش التركي في المساعدة من أجل إجلاء السكان ونقل الضحايا، فيما نقلت صور ومقاطع فيديو انهيار عدد من المبان، في هطاي وأنطاكية.

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