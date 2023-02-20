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الصين تعلن تغلبها على وباء “كورونا” بشكل كامل

الصين تعلن تغلبها على وباء “كورونا” بشكل كامل

الصين تعلن تغلبها على وباء “كورونا” بشكل كامل
١٠:٥١:١٧ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ” وانغ يي”، أن بلاده نجحت في التغلب على وباء “كورونا” ومستعدة لاستعادة الاتصالات بشكل كامل مع أوروبا والعالم.

مرحلة الوباء

وأضاف وانغ يي خلال اجتماع مع رئيس دبلوماسي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ميونيخ : “نجحت الصين في الخروج من مرحلة الوباء ومستعدة لاستئناف الاتصالات بشكل كامل مع أوروبا والعالم”، وفق ما جاء في بيان الخارجية الصينية.

مستعدة للاجتماعات

وشدد وانغ يي على أن الأطراف يمكن أن تستعد بنشاط لاجتماعات جديدة بين قادة الصين والاتحاد الأوروبي، والاستفادة الكاملة من آليات الحوار رفيع المستوى في مختلف المجالات من أجل استعادة التعاون إلى مستويات ما قبل الوباء في أقرب وقت ممكن.

وأشار وانغ يي أيضا إلى أنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي الحفاظ على تعاون مفتوح والحفاظ بشكل مشترك على استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية.

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الكلمات الدلالية:
اخبار كورونا الصين الصين وكورونا فيروس كورونا كورونا

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