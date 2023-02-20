مشرف فريق الإنقاذ السعودي في تركيا بعد زلزال هطاي: كلنا بخير

تواصل – فريق التحرير:

شعر سكان مدينة غازي عنتاب التركية، مساء اليوم الاثنين، بالهزة الأرضية التي ضربت مدينة هطاي، فيما توادرت أنباء نقلا عن وسائل إعلام سورية بوجود خائر وإصابات في بعض عناصر فرق الإنقاذ المشاركة في تركيا.

الفريق السعودي

وأكد مراسل قناة “الإخبارية”، في مداخلة بثتها القناة قبل قليل، أنه تواصل مع المشرف العام على فريق الإنقاذ السعودي المتواجد داخل تركيا، العقيد مسفر القحطاني، الذي أكد أن جميع عناصر فريق الإنقاذ السعودي بخير، ولم يتعرض أحدهم لأي سوء -ولله الحمد-

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هزتان جديدتان و20 ارتدادية

وقعت هزتان أرضيتان جديدتان، مساء اليوم الاثنين، وتركزتا في مدينة هطاي “هاتاي” التركية، كانت أولاهما بقوة 6.7 والثانية بقوة 5.4 بمقياس ريختر.

وتلت الهزتان الجديدتان، 20 هزة ارتدادية، سجلها مركز أبحاث الزلازل في البوسفور، فيما طالب حاكم أنطاليا التركية المواطنين بالابتعاد عن سواحل البحر.

وبدأ الجيش التركي في المساعدة من أجل إجلاء السكان ونقل الضحايا، فيما نقلت صور ومقاطع فيديو انهيار عدد من المبان، في هطاي وأنطاكية.