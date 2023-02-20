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كاميرا مراقبة توثق لحظات مرعبة للزلزال الجديد بسوريا

كاميرا مراقبة توثق لحظات مرعبة للزلزال الجديد بسوريا

كاميرا مراقبة توثق لحظات مرعبة للزلزال الجديد بسوريا
١٠:٥٢:٥٩ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثقت كاميرا مراقبة بريف إدلب لحظة الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة قبل قليل.

هزات سريعة وعنيفة:

وأظهرت الكاميرا هزات سريعة ومتلاحقة، حيث صدرت أصوات تعكس قوة الهزة التي ضربت المنطقة.
وبحسب مصادر سورية أسفر الزلزال الجديد عن جرحى وعالقين تحت الأنقاض في مدينة الأتارب بريف حلب.
وفي سوريا تعرضت مبان في مدينة الأتارب بريف حلب، إلى الانهيار، كما تحدثت مصادر محلية هناك عن انهيار عدد من المباني في مدينة سلقين بريف إدلب نتيجة الزلزال.
وفي جنديرس وأعزاز شمالي سوريا انهارت عدد من المباني جراء الزلزال. وقال شهود عيان إن هناك دعوات إلى فرق الدفاع المدني للتوجه فورا إلى جنديرس.
وأصاب الناس هلع كبير في عموم مناطق الشمال السوري وهرعوا الى الشوارع بعد هزة هاتاي التركية التي بلغت قوتها 6.4 درجات على مقياس ريختر.

مشاهد من تركيا:

نشرت وسائل إعلام تركية مشاهد جديدة وثقتها كاميرا لانهيار مبنى كبير في ولاية ملاطية لحظة وقوع الزلازل التي ضربت جنوب تركيا في 6 فبراير الجاري.
وبحسب ما نشره موقع “trt عربي” التركي، يظهر الفيديو مرور المارة في أحد الشوارع بهدوء، لكن تفاجأوا بوقع الزلرزا وسقوط المباني، حيث لم يظهر إلا آثار الدمار في الشارع دون معرفة المصير النهائي للمارة.

 

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