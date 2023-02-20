شاهد.. لحظة انهيار مبان بسبب الزلزال الجديد في هاتاي التركية

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تداوله رواد “تويتر”، قبل قليل، لحظة انهيار مبان في تركيا بسبب الزلزال الذي ضرب مدينة هطاي، بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر.

أحد المواقع المنكوبة

وأظهر الفيديو، وجود جرافات وآلاف حفر، فيما يبدو أنه أحد المواقع المنكوبة من سلسلة الزلازل السابق، بينما انهار ما تبقى من المبنى إثر الهزة الأخيرة، مساء اليوم الاثنين، وسمعت أصوات تصرخ بالتحذير.

وشعر سكان وسوريا وتركيا ولبنان وفلسطين بالهزة الأخيرة، مساء اليوم.

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انهيار مبان

وحسب “العربية”، أعلنت إدارة الكوارث التركية، أن الزلزال بقوة 6.4 ومركزه منطقة دفني في هطاي، فيما ذكرت “رويترز” أنه سمع أصوات انهيار أبنية في أنطاكية التركية.

قوة الزلزال:

نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو جديد يظهر حالة من الرعب والفزع في مطار هاتاي التركية بعد الزالزال الجديد وقع قبل قليل.

وكانت صحيفة يني شفق التركية نشرت أيضا فيديو يوثق لحظة وقوع زلزال بقوة 6.4 درجات في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

ويظهر الفيديو عملية فزع وهلع بين السكان في الشوارع، إضافة إلى ظهور اثر الهزة على السيارات والمباني واصحاب الخيم العالقين في الشوارع.

زلزالان جديدان

فيما ذكرت مصادر أن هناك زلزالين جديدين ضربا ولاية هطاي الأول بقوة 6.4 والثاني بقوة 5.8 .

وأوضحت أن وحالة من الهلع والفزع بين المواطنين وسكان الولايات المجاورة تشعر به والمواطنون يهرعون إلى الشوارع في ولاية كيليس.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية وعربية أن هزة أرضية قوية شعر بها سكان غازي عنتاب.