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أهم 10.. زلزال جديد يضرب تركيا وسوريا وبدء الإجازة المطولة الثالثة

أهم 10.. زلزال جديد يضرب تركيا وسوريا وبدء الإجازة المطولة الثالثة

أهم 10.. زلزال جديد يضرب تركيا وسوريا وبدء الإجازة المطولة الثالثة
١٠:٣٨:٤٦ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين والتي جاءت كالتالي:

 

رعب وفزع.. لحظة وقوع زلزال بقوة 6.4 درجات في ولاية هطاي جنوبي تركيا

 

نشرت صحيفة يني شفق التركية مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع زلزال بقوة 6.4 درجات في ولاية هطاي جنوبي تركيا.. المزيد هنا

 

عاجل.. انهيار مباني ووقوع ضحايا في زلزال جديد بسوريا

 

أعلنت وسائل إعلام في أنباء عاجلة،انهيار عدد من المباني في جنديرس بحلب السورية وإعزاز نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.. المزيد هنا

 

عاجل.. اندلاع حريق في شقة بالطائف واحتجاز 4 أطفال

 

تمكنت عناصر الدفاع المدني بالطائف، من إخماد حريق نشب في شقة بمبنى بحي الشهداء الشمالية، نتج عنه احتجاز 4 أطفال، اليوم الاثنين.. المزيد هنا

 

وزارة الحرس الوطني تعلن أسماء 344 مرشحاً على وظائفها وتدعوهم للمقابلة الشخصية

 

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء 344 من المرشحين، لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية للوظائف المعلنة سابقاً على بند التشغيل والصيانة.. المزيد هنا

 

مع نهاية دوام الغد.. بدء الإجازة المطولة الثالثة للطلاب بمدارس المملكة

 

مع نهاية دوام يوم غد الثلاثاء، تبدأ إجازة نهاية الأسبوع المطوَّلة الثالثة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات للفصل الدراسي الثاني الحالي بجميع مدارس المملكة.. المزيد هنا

 

في ذكرى الاجتياح الروسي.. بايدن يُفاجئ العالم ويتجول بأوكرانيا (فيديو)

 

قبل أيام من حلول الذكرى الأولى للاجتياح الروسي لأوكرانيا، فاجئ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، العالم يزيارة غير معلنة إلى كييف.. المزيد هنا

 

“حساب المواطن” يحسم الجدل حول وقف “الدعم الإضافي”

 

متى يتوقف “حساب المواطن؟” والدعم الإضافي، من أكثر الأسئة التي تطرح عبر “خدمة المستفيدين”.. المزيد هنا

 

وزير الطاقة في منتدى الإعلام: مفهوم الانتقاد بين الناس يعتبر “نقصًا”

 

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن هناك اختلاف في مفهوم الانتقاد في وسائل الإعلام للمسؤولين أو النشاطات، مؤكدا أن هناك نقصا في هذا المفهوم.. المزيد هنا

 

عاجل..”الشؤون الإسلامية” تبدأ توظيف المتقدمين لهذه الوظائف

 

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الاثنين، عمليات التوظيف بعد اكتمال الفرز النهائي من قبل اللجان المختصة للمقبولين.. المزيد هنا

 

“صورة تذكارية”.. هذا ما قاله أردوغان للفريق السعودي للإغاثة (فيديو)

 

التنقط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صورة تذكارية مع الفريق السعودي للإغاثة في مدينة أنطاكيا.. المزيد هنا

 

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