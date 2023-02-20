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لبنانيون يهرعون إلى الشوارع بعد هزة أرضية.. وانقطاع الكهرباء عن هاتاي التركية بالكامل
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لبنانيون يهرعون إلى الشوارع بعد هزة أرضية.. وانقطاع الكهرباء عن هاتاي التركية بالكامل

لبنانيون يهرعون إلى الشوارع بعد هزة أرضية.. وانقطاع الكهرباء عن هاتاي التركية بالكامل

لبنانيون يهرعون إلى الشوارع بعد هزة أرضية.. وانقطاع الكهرباء عن هاتاي التركية بالكامل
٠٩:٥٦:٢٦ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام وشاركه متابعون عبر “تويتر”، فزع العديد من سكان شاتيلا في لبنان، جراء زلزال هطاي الذي وقع قبل قليل.

فوضي في السارع

وهرع السكان إلى الشوارع في فوضى، بعد أن شعروا بالهزة الأرضية القوية، فيما بحث الهاربون إلى الشوارع عن منطقة آمنة للاحتماء.

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انقطاع الكهرباء

وحسب “العربية” انقطعت الكهرباء عن كامل مدينة هطاي التركية، بعد هزة أرضية عنيفة، منذ قليل، بقوة تزيد عن 6 درجات بمقياس ريختر.

وأعلنت وسائل إعلام في أنباء عاجلة،انهيار عدد من المباني في جنديرس بحلب السورية وإعزاز نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

كما أفادت بانهيار مبان جديدة في مدينة الأتارب بريف حلب نتيجة الزلزال العنيف الذي ضرب هطاي التركية.

أيضا تم انهيار عدد من المباني في مدينة سلقين بريف إدلب نتيجة الزلزال العنيف الذي ضرب هطاي، ووقوع عدد من الإصابات حتى الآن.

ورصد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، منذ قليل، هزة أرضية قوية يشعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين.

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