الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف شاغرة لدى مجموعة الشايع الدولية
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وظائف شاغرة لدى مجموعة الشايع الدولية

وظائف شاغرة لدى مجموعة الشايع الدولية

وظائف شاغرة لدى مجموعة الشايع الدولية
١٠:٠٢:٢٨ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر فرص وظيفية في مجال المطاعم والضيافة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– طاقم خدمة.
– مقدم طعام.
– مساعد طباخ.

العمل في المطاعم العالمية التالية: 

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– Cheesecake Factory.
– PF Chang’s.
– Texas Roadhouse.
– Raising Cane’s.
– Pinkberry.
– Shake Shack.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): rec.foodcp@alshaya.com

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