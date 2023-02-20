وظائف شاغرة لدى مجموعة الشايع الدولية

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أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر فرص وظيفية في مجال المطاعم والضيافة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– طاقم خدمة.

– مقدم طعام.

– مساعد طباخ.

العمل في المطاعم العالمية التالية:

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– Cheesecake Factory.

– PF Chang’s.

– Texas Roadhouse.

– Raising Cane’s.

– Pinkberry.

– Shake Shack.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): rec.foodcp@alshaya.com

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