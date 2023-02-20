فيديو جديد.. رعب وهلع في مطار هاتاي التركية بعد زالزال اليوم

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نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو جديد يظهر حالة من الرعب والفزع في مطار هاتاي التركية بعد الزالزال الجديد وقع قبل قليل.

قوة الزلزال:

وكانت صحيفة يني شفق التركية نشرت أيضا فيديو يوثق لحظة وقوع زلزال بقوة 6.4 درجات في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

ويظهر الفيديو عملية فزع وهلع بين السكان في الشوارع، إضافة إلى ظهور اثر الهزة على السيارات والمباني واصحاب الخيم العالقين في الشوارع.

زلزالان جديدان

فيما ذكرت مصادر أن هناك زلزالين جديدين ضربا ولاية هطاي الأول بقوة 6.4 والثاني بقوة 5.8 .

وأوضحت أن وحالة من الهلع والفزع بين المواطنين وسكان الولايات المجاورة تشعر به والمواطنون يهرعون إلى الشوارع في ولاية كيليس.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية وعربية أن هزة أرضية قوية شعر بها سكان غازي عنتاب.

لبنان وفلسطين وسوريا:

وكان الهزة الأرضية التي ضربت هاتاي التركية قد شعر بها كل من سكان سوريا ولبنان وفلسطين.

وفي سوريا تعرضت مبان في مدينة الأتارب بريف حلب، إلى الانهيار، كما تحدثت مصادر محلية هناك عن انهيار عدد من المباني في مدينة سلقين بريف إدلب نتيجة الزلزال.

وفي جنديرس وأعزاز شمالي سوريا انهارت عدد من المباني جراء الزلزال. وقال شهود عيان إن هناك دعوات إلى فرق الدفاع المدني للتوجه فورا إلى جنديرس.

وأصاب الناس هلع كبير في عموم مناطق الشمال السوري وهرعوا الى الشوارع بعد هزة هاتاي التركية التي بلغت قوتها 6.4 درجات على مقياس ريختر.

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