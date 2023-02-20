بتناول قطع الشيكولاته.. حيلة بسيطة لإنقاص الوزن بسهولة

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توصلت دراسة حديثة، إلى طريقة مبتكرة وبسيطة تسهم في إنقاص الوزن، وذلك عن طريق تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة ونثرها في الطبق، ستساعد بدورها على تناول كميات أقل من الطعام، وبالتالي خسارة بضعة كيلوغرامات.

ووفقا للدراسة، أوضح باحثون صينيون في جامعة شنشي، بشيان الصينية أن حجم الحصة الغذائية، وليس الشعور بالشبع، هو الذي يحدد مقدار ما يأكله الأشخاص، لذا فإن جعل الناس يعتقدون أنهم يأكلون أكثر يمكن أن يحد من الإفراط في تناولهم المزيد من الطعام ، حسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

نتائج الدراسة

واختبر الباحثون هذه النظرية الجديدة، على 34 مشاركاً تبدأ أعمارهم من 20 وما فوق، ونظر المشاركون إلى 60 صورة من الشوكولا.

وبحسب الدراسة، أظهرت الصور 10 كميات مختلفة من الشوكولا تراوحت بين 60 إلى 200 غراماً، من بينها 6 صور لـ100 غرام من الشوكولا المقطعة والمقسمة بين 9 إلى 16 قطعة غير متساوية.

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عُرضت هذه القطع في الطبق إما على شكل لوح متكامل أو منثورة في الطبق بشكل يظهر مسافات تصل بضعة سنتيمترات بين قطع الشوكولا.

نظرية تقسيم الطعام

وكشفت نتائج الدراسة، التي نُشرت في المجلة العلمية “Food Quality and Preference” أن معظم المشاركين كانوا يعتقدون أن الشوكولا المقطعة إلى 16 قطعة صغيرة أكبر من تلك المقطعة إلى 9 قطع، على الرغم من أن كلاهما تزن 100 غرام.

وخلص الباحثون، وفقا للدراسة، إلى نظرية مفادها أن الناس يحكمون على الكميات ويهملون الوزن، ما قاد فريق الدراسة إلى أن الأشخاص يحددون حجم الحصة من خلال كميتها، وكان ذلك واضحا من خلال ميل المشاركين إلى اختيار قطع الشوكولا المتناثرة على الطبق ويفصل بينها بضع سنتيمترات، بدلاً من كونها تبدو كقطعة واحدة كبيرة.

وخلص الباحثون إلى أن عملية تقسيم الطعام إلى قطع صغيرة يعطي للأشخاص إحساساً بأنهم يتناولون كمية أكبر، ما يسهم في تجنب إفراطهم في تناول المزيد.

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