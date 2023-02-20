رعب وفزع.. لحظة وقوع زلزال بقوة 6.4 درجات في ولاية هطاي جنوبي تركيا

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نشرت صحيفة يني شفق التركية مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع زلزال بقوة 6.4 درجات في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

ويظهر الفيديو عملية فزع وهلع بين السكان في الشوارع، إضافة إلى ظهور اثر الهزة على السيارات والمباني واصحاب الخيم العالقين في الشوارع.

زلزالان جديدان

فيما ذكرت مصادر أن هناك زلزالين جديدين ضربا ولاية هطاي الأول بقوة 6.4 والثاني بقوة 5.8 .

وأوضحت أن وحالة من الهلع والفزع بين المواطنين وسكان الولايات المجاورة تشعر به والمواطنون يهرعون إلى الشوارع في ولاية كيليس.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية وعربية أن هزة أرضية قوية شعر بها سكان غازي عنتاب.

وكان الهزة الأرضية التي ضربت هاتاي التركية قد شعر بها كل من سكان سوريا ولبنان وفلسطين.

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